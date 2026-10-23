Atac armat asupra unei biserici din Iordania, în timpul unei înmormântări: cel puțin șapte morți și 34 de răniți VIDEO

Cel puțin șapte persoane au fost ucise și alte 34 au fost rănite într-un atac armat asupra unei biserici din sudul Iordaniei, în timpul unei înmormântări, au anunțat autoritățile. Ministrul iordanian de Interne, Mazen Al-Faraya, a declarat că atacul a fost comis de un grup de extremiști, potrivit CBS News.
Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a promis cea mai dură ripostă împotriva atacatorilor.
Ce arată imaginile surprinse în timpul atacului din Iordania?
Potrivit unui comunicat al Direcției Generale de Securitate Publică, atacatorii au pătruns în incinta unei biserici greco-ortodoxe din satul Hammoud, în guvernoratul Karak, după care au deschis focul, relatează CBS News.
Bărbații înarmați au coborât dintr-un vehicul și au tras asupra participanților la o procesiune funerară, a precizat instituția. Autoritățile au anunțat că a fost declanșată o operațiune de căutare a suspecților.
Karak, situat la aproximativ 177 de kilometri sud de capitala Amman, găzduiește o comunitate creștină importantă, în pofida faptului că Iordania este o țară cu populație majoritar musulmană.
Imagini difuzate de postul public de televiziune Al-Mamlaka surprind momentul atacului. În înregistrare apar doi bărbați îmbrăcați în haine obișnuite, care țin pistoale, în timp ce un al treilea poartă o armă lungă. Aceștia deschid focul asupra bisericii de la intrarea dinspre stradă, apoi înaintează în incintă.
Ministrul pentru Comunicare Guvernamentală, Mohammed Al-Momani, a declarat că forțele de securitate investighează atacul.
Un martor ocular a relatat pentru Al-Mamlaka că atacatorii au sosit cu un vehicul și au tras continuu timp de aproximativ cinci minute, după care au fugit de la fața locului.
Potrivit aceluiași martor, între 150 și 200 de persoane se aflau în biserică sau în apropierea acesteia în momentul atacului. Cele mai multe dintre victime aveau vârste cuprinse între 50 și 70 de ani.
Mesajul transmis de președintele Libanului
Președintele Libanului, Joseph Aoun, singurul șef de stat creștin din lumea arabă, a condamnat atacul armat, pe care l-a descris drept un „atac terorist odios”.
Potrivit unui comunicat al Președinției libaneze, Aoun a declarat că incidentul demonstrează încă o dată că terorismul nu are religie și nici patrie, iar scopul său este să afecteze conviețuirea și să provoace conflicte.
Karak, scena unor atacuri armate și în 2016
Guvernoratul Karak a mai fost scena unor atacuri armate în 2016, când bărbați înarmați au atacat polițiști în mai multe incidente, inclusiv în apropierea unui castel cruciat frecventat de turiști.
Atacurile s-au soldat atunci cu moartea a 10 persoane, dintre care șapte polițiști, și cu rănirea altor zeci de oameni. Forțele de securitate iordaniene i-au ucis pe atacatori după o confruntare de durată, mai scriu jurnaliștii televiziunii americane de știri.