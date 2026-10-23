Atac armat asupra unei biserici din Iordania, în timpul unei înmormântări: cel puțin șapte morți și 34 de răniți VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 oct. 2026, 19:00

Cel puțin șapte persoane au fost ucise și alte 34 au fost rănite într-un atac armat asupra unei biserici din sudul Iordaniei, în timpul unei înmormântări, au anunțat autoritățile. Ministrul iordanian de Interne, Mazen Al-Faraya, a declarat că atacul a fost comis de un grup de extremiști, potrivit CBS News.

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