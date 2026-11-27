Taxele și impozitele locale din 2027. Unde vor plăti românii mai mult pentru case și mașini și în ce orașe se pregătesc reduceri
Taxele locale ar putea evolua diferit în 2027, în funcție de deciziile primăriilor. În timp ce unele orașe pregătesc majorări de până la 7,3%, altele propun reduceri pentru locuințe și autoturisme sau menținerea impozitelor la nivelul din 2026.
Românii ar putea avea facturi diferite la taxele și impozitele locale în 2027, în funcție de orașul în care locuiesc și de deciziile administrațiilor locale. În timp ce unele primării pregătesc majorări de până la 7,3%, altele vor să reducă impozitele pentru locuințe sau autoturisme. Există și municipii mari în care autoritățile propun păstrarea nivelurilor de impozitare din 2026.
Diferențele pot fi semnificative chiar și între orașe. La Petroșani, impozitul pe locuințe ar urma să scadă cu aproximativ o treime, în timp ce la Iași sunt pregătite indexări de 7,3%. La Constanța, proprietarii ar putea plăti mai mult pentru locuințe, însă șoferii ar putea scăpa de o taxă anuală de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public.
Cele mai multe măsuri sunt încă la stadiul de proiect și trebuie aprobate de consiliile locale. În plus, modificările nu vizează întotdeauna toate categoriile de contribuabili: unele primării propun schimbări pentru locuințe, altele pentru spații comerciale, terenuri sau autoturisme.
Unde ar putea crește taxele și impozitele locale în 2027
Iașiul se numără printre marile orașe în care administrația locală propune actualizarea unor taxe și valori de impozitare cu 7,3%, procent corespunzător ratei inflației folosite ca reper pentru anul 2027. Primăria a publicat un proiect care prevede modificări ale valorilor utilizate la calcularea sumelor datorate de contribuabili.
La Constanța, proiectul municipalității include atât majorări, cât și eliminarea unei taxe. Cota de impozitare pentru locuințele persoanelor fizice ar urma să crească de la 0,11% la 0,12% din valoarea impozabilă. Totodată, mai multe taxe ar urma să fie actualizate în raport cu inflația de 7,3%.
În schimb, autoritățile propun eliminarea taxei anuale de 200 de lei pentru fiecare autovehicul, percepută pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului.
Și la Târgu Mureș sunt pregătite modificări pentru proprietarii de locuințe. Cota de impozitare ar urma să crească de la 0,085% la 0,091%, iar proiectul include și alte actualizări ale taxelor locale.
La Turda, unele obligații fiscale, printre care cele pentru anumite terenuri intravilane și autorizații, ar urma să fie indexate cu aproximativ 7,3%. Modificările diferă însă în funcție de categoria de taxe, astfel că nu toate impozitele vor înregistra aceeași creștere.
Propuneri de indexare a unor taxe cu 7,3% au fost publicate și în Salonta, Mangalia, Săveni, Buhuși și Ungheni. La Mangalia, însă, actualizarea nu se aplică tuturor categoriilor de impozite, locuințele și autoturismele obișnuite fiind exceptate de la unele dintre majorările propuse.
În Novaci, autoritățile au aprobat deja hotărârea privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru 2027 cu 7,3%.
La Beiuș, proiectul prevede atât actualizări de 7,3%, cât și modificări calculate cu un procent de 6,8%, în funcție de categoria de taxe. Sumele definitive vor depinde de prevederile și anexele hotărârii care va fi adoptată.
Orașele în care impozitele ar putea scădea în 2027
În mai multe localități, administrațiile au ales să propună reduceri ale unor impozite, după majorările suportate de populație în 2026.
Una dintre cele mai importante scăderi este pregătită la Petroșani. Cota de impozitare pentru locuințe ar urma să fie redusă de la 0,12% la 0,08%. Dacă valoarea impozabilă rămâne aceeași, modificarea înseamnă o diminuare de aproximativ 33% a impozitului datorat.
O reducere a impozitului pe locuințe este propusă și la Hunedoara. Primăria vrea să diminueze cota de la 0,10% la 0,08%, ceea ce ar însemna o scădere de 20% dacă baza de calcul nu se modifică. În același timp, impozitele pentru terenuri și autoturisme ar urma să rămână la nivelul din 2026.
La Bacău, măsura principală îi vizează pe proprietarii de autoturisme. De exemplu, pentru un autoturism al cărui impozit de bază este de 200 de lei, aplicarea cotei suplimentare duce suma datorată la 300 de lei. Dacă aceasta va fi eliminată, proprietarul va reveni la impozitul de bază de 200 de lei, ceea ce înseamnă o reducere de o treime față de suma achitată anterior.
Municipalitatea propune și menținerea cotelor de impozitare pentru clădiri și terenuri, precum și acordarea unei bonificații de 10% celor care plătesc integral și anticipat impozitele.
La Botoșani, proiectul prevede reducerea cotei pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice, de la 1,3% la 1%. La aceeași valoare impozabilă, diminuarea ar reprezenta aproximativ 23%.
Impozitul pentru locuințele persoanelor fizice ar urma să fie calculat în continuare cu o cotă de 0,10%. În schimb, proiectul introduce o cotă adițională de 30% pentru anumite autoturisme cu motoare de peste 1.600 cmc, cu excepțiile prevăzute pentru unele vehicule hibride.
La Timișoara, primăria propune eliminarea cotei adiționale de 16% aplicate clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice. Aceasta a fost redusă treptat în ultimii ani, iar din 2027 ar urma să dispară complet. Cota de impozitare pentru aceste clădiri ar rămâne astfel la 1,3% din valoarea impozabilă.
Pentru locuințele și autoturismele persoanelor fizice, municipalitatea propune păstrarea nivelurilor de impozitare din 2026.
București, Cluj-Napoca și alte orașe mari vor să păstreze taxele la nivelul din 2026
În Capitală, primarul general Ciprian Ciucu a propus ca taxele și impozitele locale să nu fie majorate în 2027. Proiectul Primăriei București prevede menținerea nivelurilor din 2026, inclusiv în cazul taxelor pentru parcările de reședință și al taxei de promovare turistică.
În cazul parcărilor de reședință, sumele datorate vor depinde în continuare de zona în care este situat locul de parcare.
O propunere similară a fost publicată și de Primăria Cluj-Napoca, care vrea să păstreze nivelurile de impozitare din anul precedent.
Aceeași direcție este urmărită de administrațiile din Brașov, Oradea și Ploiești, unde sunt pregătite măsuri pentru menținerea principalelor taxe și impozite la valorile actuale.
La Craiova, primăria a anunțat că nu intenționează să majoreze taxele și impozitele locale pentru persoanele fizice, nici măcar prin indexarea cu rata inflației.
Și la Deva, proiectul aflat în dezbatere publică prevede păstrarea nivelurilor din 2026, fără actualizarea cu 7,3%.
La Reșița, primarul Ioan Popa a anunțat că va propune menținerea impozitelor pentru locuințe, terenuri și autoturisme la valorile actuale. Edilul a explicat că decizia are în vedere creșterile importante suportate de contribuabili în 2026.
O măsură asemănătoare este pregătită la Lugoj, unde primarul Călin Dobra vrea ca taxele și impozitele locale să nu fie indexate cu inflația în anul următor.
În Arad, hotărârea a fost deja adoptată. Consiliul Local a aprobat joi menținerea taxelor și impozitelor la nivelul din 2026, fără majorarea cu rata inflației. Excepție fac ajustările prevăzute de legislație pentru vehiculele cu masa mai mare de 12 tone.
De ce nu vor crește toate impozitele locale cu 7,3%
Procentul de 7,3% invocat de mai multe administrații locale reprezintă rata inflației pentru 2025, utilizată ca reper în pregătirea taxelor și impozitelor aferente anului 2027.
Totuși, aplicarea acestei indexări nu este uniformă. Unele primării au ales să actualizeze anumite taxe, altele propun reduceri sau menținerea nivelurilor din 2026. În plus, o majorare anunțată de o administrație locală nu înseamnă automat că toate categoriile de contribuabili vor plăti mai mult în aceeași proporție.
Suma datorată pentru o locuință depinde de valoarea impozabilă, de cota stabilită de autoritățile locale și de caracteristicile imobilului. În cazul autoturismelor, calculul ia în considerare inclusiv capacitatea cilindrică și norma de poluare, potrivit regulilor fiscale aplicabile.
Din acest motiv, reducerea unei cote de impozitare cu 20% nu garantează neapărat că fiecare proprietar va achita cu 20% mai puțin. Valoarea finală poate fi influențată și de celelalte elemente care intră în calculul impozitului.
Când vor afla românii cât au de plătit pentru impozitele din 2027
În cele mai multe localități, proiectele privind taxele și impozitele pentru anul viitor se află încă în dezbatere publică sau așteaptă aprobarea consiliilor locale.
Valorile definitive vor putea fi cunoscute după adoptarea hotărârilor și publicarea acestora. Ulterior, contribuabilii vor putea verifica sumele pe care le au de achitat prin serviciile de taxe și impozite ale primăriilor, prin platformele electronice ale administrațiilor locale sau, acolo unde este disponibil, prin Ghișeul.ro.
Pentru impozitele locale care pot fi achitate în două tranșe, termenele obișnuite de plată sunt 31 martie și 30 septembrie. Unele administrații acordă și bonificații contribuabililor care achită integral impozitele până la primul termen.
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