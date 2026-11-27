Publicat 27 nov. 2026, 17:58 Sursă Realitatea PLUS

Taxele locale ar putea evolua diferit în 2027, în funcție de deciziile primăriilor. În timp ce unele orașe pregătesc majorări de până la 7,3%, altele propun reduceri pentru locuințe și autoturisme sau menținerea impozitelor la nivelul din 2026.

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