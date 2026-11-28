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ExclusivSocial· 2 min citire
Dragoș Frumosu (Sindalimenta): „Trebuie umblat neapărat la fiscalitate. Guvernul vrea doar să incaseze mai mult”
Fiscalitatea îi sărăcește pe români
Publicat28 nov. 2026, 10:12
SursăRealitatea.net realitatea plus
Președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară din România (Sindalimenta), Dragoș Frumosu, consideră că singura modalitate de a stopa spirala scumpirilor, care îi afectează în special pe românii cu venituri reduse, este reducerea fiscalității, fie că este vorba despre TVA la alimente și acciza pentru carburanți, fie despre reducerea impozitării muncii. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Frumosu a apreciat că, în ultima perioadă, singura strategie a Guvernului pentru reducerea deficitului a fost aceea de a „încasa mai mulți bani”.
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