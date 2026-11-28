Publicat 28 nov. 2026, 10:12 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară din România (Sindalimenta), Dragoș Frumosu, consideră că singura modalitate de a stopa spirala scumpirilor, care îi afectează în special pe românii cu venituri reduse, este reducerea fiscalității, fie că este vorba despre TVA la alimente și acciza pentru carburanți, fie despre reducerea impozitării muncii. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Frumosu a apreciat că, în ultima perioadă, singura strategie a Guvernului pentru reducerea deficitului a fost aceea de a „încasa mai mulți bani”.

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