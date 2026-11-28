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Accident grav în localitatea Gratia din Teleorman. Șapte victime încarcerate, a fost activat Planul Roșu de intervenție
Accident in Giurgiu (foto: FB/Chiritescu Laurentiu-Florin)
Publicat28 nov. 2026, 06:40
Actualizat28 nov. 2026, 07:03
SursăRealitatea.net realitatea plus
Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă dimineață, 28 noiembrie, pe DJ 611, în localitatea Gratia, județul Teleorman. Un autoturism s-a răsturnat, iar primele informații indicau posibilitatea ca cinci persoane să fi rămas încarcerate. Ulterior, autoritățile au anunțat că la fața locului au fost identificate șapte victime, fiind activat Planul Roșu de intervenție la nivelul ISU Teleorman.
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