Publicat 28 nov. 2026, 06:40 Actualizat 28 nov. 2026, 07:03 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă dimineață, 28 noiembrie, pe DJ 611, în localitatea Gratia, județul Teleorman. Un autoturism s-a răsturnat, iar primele informații indicau posibilitatea ca cinci persoane să fi rămas încarcerate. Ulterior, autoritățile au anunțat că la fața locului au fost identificate șapte victime, fiind activat Planul Roșu de intervenție la nivelul ISU Teleorman.

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