Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență sâmbătă, după ce ninsorile și precipitațiile au afectat mai multe regiuni ale țării. Centrul Infotrafic a transmis, sâmbătă dimineață, că în unele zone montane și pe anumite tronsoane de autostradă se circulă deja în condiții de iarnă, iar vremea se poate înrăutăți pe parcursul zilei.
Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, sâmbătă, 28 noiembrie 2026, precipitațiile afectează mai multe regiuni ale țării, iar în unele zone montane și pe Autostrada A7 se semnalează ninsoare.
La această oră, nu sunt raportate accidente rutiere care să impună oprirea circulației pe autostrăzi sau pe drumurile naționale.
La nivel național, traficul se desfășoară pe carosabil umed, cu precipitații locale sub formă de ploaie ușoară. În zonele montane din județele Prahova, Neamț, Suceava și Vrancea ninge slab, însă, deocamdată, nu se înregistrează depuneri de zăpadă pe carosabil.
Cum se circulă pe principalele drumuri
Pe autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești, precum și pe DN 1 Ploiești – Brașov, traficul se desfășoară pe carosabil umed, în general în condiții de ploaie.
Probleme meteorologice sunt semnalate și pe Autostrada A7 Ploiești – Bacău, pe tronsonul kilometric 67–258, unde ninge și se înregistrează vânt lateral. Până în acest moment, nu sunt semnalate depuneri de zăpadă pe suprafața de rulare.
Recomandările polițiștilor pentru șoferi
În contextul avertizărilor meteorologice, polițiștii le recomandă conducătorilor auto să își curețe parbrizul, luneta și geamurile laterale pentru a avea o vizibilitate bună și să adapteze viteza la condițiile de drum. De aceea, șoferii sunt sfătuiți să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule, să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei pe carosabil umed sau alunecos, să manifeste atenție sporită la rafalele de vânt lateral, în special pe poduri, în câmp deschis și la ieșirea din zonele împădurite și să evite manevrele bruște și să adapteze permanent viteza la starea carosabilului.
Cei care se deplasează spre zonele montane sau spre județele vizate de avertizările de ninsoare și viscol trebuie să își echipeze autovehiculele cu anvelope de iarnă. Pe anumite sectoare de drum pot apărea porțiuni acoperite cu gheață, zăpadă sau polei.
Polițiștii de la Infotrafic recomandă prudență maximă la volan și adaptarea vitezei la condițiile meteorologice, pentru evitarea accidentelor rutiere.