Scris de Emanuel Focșan Publicat: 28 nov. 2026, 08:19

Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență sâmbătă, după ce ninsorile și precipitațiile au afectat mai multe regiuni ale țării. Centrul Infotrafic a transmis, sâmbătă dimineață, că în unele zone montane și pe anumite tronsoane de autostradă se circulă deja în condiții de iarnă, iar vremea se poate înrăutăți pe parcursul zilei.

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