Publicat 28 nov. 2026, 13:28 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Scenariu-șoc pentru românnii cu venituri mici. Legea responsabilității fiscale ar putea bloca majorarea pensiilor și a salariilor cât timp datoria publică depășește 60% din PIB, iar datoria se va menține ridicată în următorii cinci ani. Guvernul poate însă acorda o derogare de la lege, după cum explică jurnalista Realitatea Plus Alexandra Alexandrescu

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