Un brad digital de 24 de metri, alcătuit din panouri LED, a fost instalat în Centrul Vechi din Baia Mare. Imaginile au devenit virale, iar localnicii și internauții au reacționat cu glume și critici.
Bradul de Crăciun instalat anul acesta în Centrul Vechi din Baia Mare a devenit subiect de discuție pe rețelele de socializare. În locul unui pom natural, așa cum se întâmpla în anii trecuți, Primăria a ales o instalație digitală de mari dimensiuni, care a atras imediat atenția internauților.
Structura are o înălțime de 24 de metri și este alcătuită din panouri LED dispuse sub forma unei piramide. Pe ecrane rulează imagini care formează un brad de Crăciun, însă aspectul neobișnuit al instalației nu i-a convins pe mulți dintre cei care au văzut fotografiile.
Reprezentanții administrației locale au explicat că alegerea a fost făcută din considerente de mediu, dar și pentru că, în acest an, nu a fost găsit un donator care să ofere un brad natural, așa cum s-a întâmplat în trecut.
Primarul spune că bradul va avea 700 de „globuri vii”
Primarul municipiului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, a prezentat instalația ca parte a pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă și a legat proiectul de titlul de Oraș European al Crăciunului 2027, obținut de municipiu.
Edilul a explicat că autoritățile vor să transforme evenimentele organizate de Crăciun într-un reper pentru locuitorii județului, dar și pentru turiștii care vor vizita orașul.
„Așa cum știți, municipiul nostru a câștigat oficial titlul de Oraș European al Crăciunului 2027. O recunoaștere importantă, care ne onorează, dar și o responsabilitate pe măsură, pentru că ne-am asumat ca felul în care celebrăm noi sărbătorile de iarnă să devină un reper nu doar pentru maramureșeni, ci și pentru turiștii care vor veni să ne viziteze din țară și din străinătate. Așadar, până la anul, avem ocazia să facem câteva „repetiții”. Și începem chiar de acum, pentru că ne dorim ca sărbătorile din acest an să fie cu adevărat de poveste, cele mai frumoase de până acum, cu un Târg de Crăciun pe măsură!
Printre surprizele pe care le pregătim în Centrul Vechi se regăsește un brad LED spectaculos, împodobit cu 700 de „globuri vii”, care simbolizează cei 700 de ani ai orașului nostru pe care îi vom aniversa curând: fotografiile voastre, ale cetățenilor, cu oameni dragi, cu familiile voastre, cu copiii voștri, cu zâmbete și amintiri”, a declarat Ioan Doru Dăncuș.
„Orașul e în doliu”. Internauții au luat bradul digital la țintă
Explicațiile Primăriei nu au oprit valul de reacții ironice. Fotografiile cu instalația au circulat pe internet, iar numeroși utilizatori au criticat aspectul acesteia. Unii au comparat structura cu un monument funerar, în timp ce alții au cerut, în glumă, să fie demontată înainte de Crăciun.
Printre comentariile apărute în mediul online se numără:
„Cel mai urât! Haideți la Baia Sprie, o să vedeți mai frumos și natural”
„Uriașul negru a luat Crăciunul! Mai este timp, demolați-l”
„Decât ăsta, mai bine deloc!”
„Oribil!”
„Groaznic!”
„Orașul e în doliu. Un moment de reculegere, vă rog”
„Aveți glume în program? Concret, ce este în imagine? Un monument neterminat sau ce anume? E sumbru de tot”
„Se potrivește perfect cu iepurele horror”
Astfel, bradul digital gândit de administrația locală drept una dintre atracțiile Târgului de Crăciun a ajuns, înainte de sărbători, ținta glumelor și a criticilor de pe internet.