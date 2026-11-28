Publicat 28 nov. 2026, 17:45 Actualizat 28 nov. 2026, 17:50

Un brad digital de 24 de metri, alcătuit din panouri LED, a fost instalat în Centrul Vechi din Baia Mare. Imaginile au devenit virale, iar localnicii și internauții au reacționat cu glume și critici.

Distribuie articolul