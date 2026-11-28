Publicat 28 nov. 2026, 10:23 Actualizat 28 nov. 2026, 10:24 Sursă Realitatea PLUS

Un fost consilier de stat și fiica sa cu dizabilități ar fi fost umilite de un șofer de ride-sharing din Capitală, care le-ar fi cerut să coboare din mașină și a plecat, lăsându-le în stradă, în frig. Femeia a depus plângere la poliție. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Potrivit relatărilor făcute public pe o rețea de socializare, fostul consilier de stat comandase o cursă premium, pentru care urma să plătească peste 100 de lei. Cursa ar fi venit după mai bine de 10 minute de așteptare.

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