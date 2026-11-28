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ExclusivSocial· 1 min citire
Ministrul Economiei vrea vouchere de vacanță pentru bugetari si pentru sectorul privat
Publicat28 nov. 2026, 14:28
Actualizat28 nov. 2026, 14:29
SursăRealitatea.net realitatea plus
Ministrul Economiei, Daniel-Cătălin Zamfir, pregătește o ordonanță de urgență prin care voucherele de vacanță pentru sectorul public să fie incluse în bugetul de stat, iar cele pentru sectorul privat să intre în vigoare în același timp. Ministrul a explicat că dorește ca măsura să se aplice chiar de la începutul anului 2027.
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