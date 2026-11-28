Publicat 28 nov. 2026, 14:28 Actualizat 28 nov. 2026, 14:29 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Ministrul Economiei, Daniel-Cătălin Zamfir, pregătește o ordonanță de urgență prin care voucherele de vacanță pentru sectorul public să fie incluse în bugetul de stat, iar cele pentru sectorul privat să intre în vigoare în același timp. Ministrul a explicat că dorește ca măsura să se aplice chiar de la începutul anului 2027.

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