Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 28 nov. 2026, 16:18

Inspectorii sanitar-veterinari vor intensifica verificările înaintea sărbătorilor și îi avertizează pe cei care vând carne sau preparate făcute în gospodărie că riscă amenzi și confiscarea mărfii, inclusiv atunci când publică anunțuri pe Facebook.

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