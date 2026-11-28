Interzis pentru românii care vând carne de porc pe Facebook. Inspectorii DSVSA se dau drept clienți
Inspectorii sanitar-veterinari vor intensifica verificările înaintea sărbătorilor și îi avertizează pe cei care vând carne sau preparate făcute în gospodărie că riscă amenzi și confiscarea mărfii, inclusiv atunci când publică anunțuri pe Facebook.
Persoanele care profită de apropierea Crăciunului pentru a vinde carne de porc, cârnați, slănină sau alte preparate tradiționale pe Facebook și pe alte rețele de socializare riscă sancțiuni. Inspectorii sanitar-veterinari avertizează că produsele obținute prin sacrificarea porcilor în gospodării pot fi folosite exclusiv pentru consumul familiei, iar comercializarea lor către alte persoane este interzisă.
Avertismentul a fost transmis de reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vrancea. Potrivit medicului veterinar Adrian Rădulescu, controalele îi vizează inclusiv pe cei care își promovează marfa prin anunțuri publicate pe internet. Pentru a-i identifica, inspectorii pot apela chiar și la metoda „clientului misterios”, prefăcându-se că sunt cumpărători.
Ce riscă cei care vând carne și preparate de casă pe Facebook
Reprezentanții DSVSA atrag atenția că vânzarea cărnii și a produselor din carne este permisă numai în unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar. În plus, marfa trebuie să provină din unități care dețin autorizațiile necesare.
Interdicția se aplică și în cazul vânzărilor directe către consumatori, inclusiv atunci când oferta este publicată pe Facebook sau pe alte platforme online. Cei care vor să desfășoare activități de procesare și comercializare a produselor din carne trebuie să obțină documentele sanitare veterinare obligatorii și să respecte condițiile de igienă.
„Nu au voie să comercializeze pe Facebook, pe alte rețele media. Mare atenție! (...) Un animal neexaminat sanitar-veterinar și, în principal, fără examen pentru depistarea Trichinella spiralis, este un pericol pentru sănătatea omului”, a avertizat Adrian Rădulescu.
Cei care încalcă regulile pot fi amendați, iar produsele comercializate ilegal pot fi confiscate. În Vrancea au existat deja cazuri în care inspectorii au identificat persoane care vindeau produse fără să fi fost examinate sanitar-veterinar.
„Am avut situații în care am verificat și am sancționat, am confiscat produsele comercializate fără să fie expertizate, examinate sanitar-veterinar”, a precizat medicul veterinar.
Inspectorii pot cumpăra marfa sub acoperire
Pentru a depista comerțul ilegal, inspectorii sanitar-veterinari pot utiliza metoda „clientului misterios”. Aceștia se pot prezenta drept potențiali cumpărători pentru a verifica ofertele și pentru a identifica persoanele care încearcă să vândă carne sau preparate provenite din sacrificarea porcilor în gospodării.
Autoritățile le recomandă consumatorilor să evite achiziționarea cărnii și a preparatelor din surse neautorizate. Persoanele care descoperă astfel de anunțuri, inclusiv pe rețelele de socializare, sunt îndemnate să sesizeze instituția.
Controale în piețe, târguri și pe internet înainte de sărbători
Verificările vor fi intensificate în perioada sărbătorilor de iarnă. În Vrancea, personalul de specialitate al DSVSA va efectua controale în intervalele 2–24 decembrie și 28–30 decembrie.
Inspectorii vor verifica abatoare, unități de procesare și comercializare a cărnii, piețe agroalimentare, târguri și unități de alimentație publică. Acțiunile vor avea loc și în trafic, cu sprijinul polițiștilor, pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și a răspândirii pestei porcine africane.
În cazul identificării unor nereguli, autoritățile pot aplica amenzi, pot confisca produsele și pot suspenda temporar activitatea unităților până la remedierea deficiențelor. Măsurile sunt prevăzute de HG nr. 984/2005.
Carnea de porc trebuie verificată pentru trichineloză înainte de consum
Un alt avertisment important vizează siguranța alimentară. Carnea provenită de la porcii sacrificați în gospodării trebuie examinată obligatoriu pentru depistarea Trichinella spiralis înainte de a fi consumată.
În perioadele în care se desfășoară controalele, DSVSA Vrancea și circumscripțiile sanitare veterinare vor asigura permanența personalului de specialitate, inclusiv sâmbăta și duminica. Instituția va afișa locațiile în care proprietarii pot solicita examinarea cărnii pentru depistarea trichinelozei.
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