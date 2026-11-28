Vântul puternic a doborât mai mulți copaci în București, unii dintre aceștia căzând peste autoturisme, iar alții blocând circulația. Autoritățile avertizează populația să evite deplasările care nu sunt urgente.
Vântul puternic care a lovit Capitala sâmbătă, 28 noiembrie, a început să provoace probleme în mai multe zone ale orașului. Mai mulți copaci au fost doborâți peste autoturisme sau pe carosabil, iar echipele de intervenție au fost solicitate în cel puțin patru locuri din București.
Situația este cu atât mai dificilă cu cât Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de intensificări ale vântului și viscol, valabilă până duminică dimineața.
Potrivit informațiilor transmise sâmbătă, echipele de intervenție acționează în următoarele zone:
Strada Mărgelelor, Sectorul 6 – copac căzut peste un autoturism;
Drumul Între Tarlale – copac prăbușit pe carosabil, blocând două benzi de circulație;
Bulevardul Barbu Văcărescu, la intersecția cu strada Ramuri Tei – copac căzut pe carosabil;
Aleea Blăjel – copac căzut peste un autoturism.
Până la momentul transmiterii acestor informații, nu au fost comunicate date despre eventuale victime sau despre valoarea pagubelor materiale.
Un semafor a fost dărâmat de vânt la Piața Chibrit. Pentru semnalizare a fost pusă o bandă de protecție la intersecția Ion Mihalache cu str. Puțul lui Crăciun. În zonă sunt lucrări la M6.
Tramvaiul 5, blocat după ce un copac a căzut pe șine
Un incident a fost semnalat și pe bulevardul Barbu Văcărescu, în apropierea magazinului Kaufland, unde un copac s-a prăbușit peste calea de rulare a tramvaiului.
Circulația tramvaiului 5 și a autoturismelor a fost blocată inițial. După sosirea poliției, șoferii au fost dirijați pe cealaltă bandă de circulație, însă în zonă s-a format o coadă de mașini. Tramvaiul nu a putut trece, deoarece copacul căzut ocupa șinele.
Avertisment pentru bucureșteni în timpul viscolului
În contextul avertizărilor meteorologice privind intensificările vântului și ninsorile viscolite, autoritățile le recomandă bucureștenilor să evite zonele în care există riscul producerii unor accidente și să amâne deplasările care nu sunt urgente.
„Evitați adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcțiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi ușor dislocate, precum și a imobilelor aflate în construcție. Sistați activitățile desfășurate în teren deschis sau la înălțime. Nu atingeți stâlpii sau conductoarele de electricitate căzute la pământ”, se arată în recomandările transmise sâmbătă.