Publicat 28 nov. 2026, 15:22 Actualizat 28 nov. 2026, 15:43

Vântul puternic a doborât mai mulți copaci în București, unii dintre aceștia căzând peste autoturisme, iar alții blocând circulația. Autoritățile avertizează populația să evite deplasările care nu sunt urgente.

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