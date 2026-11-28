Publicat 28 nov. 2026, 10:54 Actualizat 28 nov. 2026, 11:06 Sursă Realitatea.Net, anm

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă dimineață noi avertizări și informări de vreme severă, valabile până duminică seara în 16 județețe și în Capitală. Meteorologii anunță ninsori viscolite, vânt puternic, depuneri consistente de zăpadă și o răcire accentuată a vremii, care va aduce temperaturi negative în aproape toată țara.

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