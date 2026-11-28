Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă dimineață noi avertizări și informări de vreme severă, valabile până duminică seara în 16 județețe și în Capitală. Meteorologii anunță ninsori viscolite, vânt puternic, depuneri consistente de zăpadă și o răcire accentuată a vremii, care va aduce temperaturi negative în aproape toată țara.
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ninsorile vor continua în Moldova până în dimineața zilei de duminică, iar din cursul după-amiezii de sâmbătă vor cuprinde și regiunile sudice. Stratul de zăpadă va ajunge, în general, la 5-15 centimetri, însă izolat poate depăși 25 de centimetri.
În același timp, vântul se va intensifica în sud-estul și sudul țării, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor atinge frecvent 50-70 km/h. În zonele afectate, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va scădea semnificativ.
Unde este în vigoare codul galben de viscol și ninsoare?
Un prim cod galben este valabil până duminică, 29 noiembrie, ora 10:00, pentru sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei. Meteorologii avertizează că vântul va sufla cu 50-70 km/h, iar în județele Vrancea, Galați și Brăila, respectiv în Giurgiu, Călărași, Ilfov, local în Ialomița și Constanța, dar și în municipiul București, vor fi perioade cu ninsoare viscolită și vizibilitate redusă sub 100 de metri.
De asemenea, în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman este în vigoare un alt cod galben pentru ninsori consistente. În aceste zone se va depune un strat de zăpadă de 15-20 de centimetri, iar izolat grosimea poate depăși 25 de centimetri. În Olt și Teleorman, rafalele de vânt vor ajunge la 55-60 km/h, viscolind zăpada și reducând semnificativ vizibilitatea.
Meteorologii au emis și o nouă atenționare cod galben pentru intervalul 29 noiembrie, ora 10:00 - 20:00. În sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, vântul va continua să sufle cu putere, cu rafale de 50-70 km/h, viscolind stratul de zăpadă deja depus.
Vine gerul: temperaturi de până la -16 grade în următoarele zile
Pe lângă episoadele de ninsoare și viscol, ANM avertizează că România intră într-un proces de răcire accentuată. În noaptea de sâmbătă spre duminică, minimele vor deveni negative în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei valorile vor coborî până în jurul a -12 grade Celsius.
Duminică, temperaturile maxime vor rămâne negative în estul, sudul și centrul țării, cele mai scăzute valori, de aproximativ -6 grade, fiind estimate în nordul Moldovei și în depresiunile intramontane.
Meteorologii precizează că vremea va rămâne deosebit de rece până la mijlocul săptămânii viitoare. În nordul, centrul și estul țării, dar local și în sud, temperaturile minime vor coborî frecvent la -16...-14 grade Celsius, în timp ce maximele se vor încadra, în general, între -6 și 4 grade.