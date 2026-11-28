Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe cetățenii români aflați permanent sau temporar ori care intenționează să călătorească în Grecia că regiunea se află sub o atenționare de cod roșu privind ploi torențiale și furtuni pentru intervalul 27 - 29 noiembrie.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români aflați permanent sau temporar ori care intenționează să călătorească în Grecia că Serviciul Elen de Meteorologie (EMY) a emis o atenționare de cod roșu privind ploi torențiale și furtuni pentru intervalul 27 - 29 noiembrie.
Potrivit MAE, pe 28 noiembrie vor fi afectate insulele Ionice, regiunea Epir și vestul Greciei centrale, urmând ca în data de 29 noiembrie fenomenele severe să se deplaseze spre estul și sudul Greciei, afectând Tesalia, estul Greciei Centrale, insula Evia, sud-estul Peloponezului, insulele Ciclade și Creta, unde se vor semnala și intensificări ale vântului.
Cetățenii români se pot informa zilnic asupra evoluției fenomenelor meteorologice accesând site-ul EMY https://www.emy.gr/en?area=forecast.
MAE reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 672 8875, +30 210 672 8879 și cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 231 034 0088, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.
De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222 și cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 690 647 9076.