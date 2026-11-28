Scris de Emanuel Focșan Publicat: 28 nov. 2026, 08:03

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe cetățenii români aflați permanent sau temporar ori care intenționează să călătorească în Grecia că regiunea se află sub o atenționare de cod roșu privind ploi torențiale și furtuni pentru intervalul 27 - 29 noiembrie.

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