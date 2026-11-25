Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și o atenționare de cod galben pentru intervalul 26–27 noiembrie. Sunt anunțate precipitații în cea mai mare parte a țării, iar în anumite regiuni vor apărea lapovița, ninsoarea și poleiul. La munte, vântul va sufla cu putere și va viscoli zăpada.
Informarea meteorologică este valabilă din 26 noiembrie, ora 02:00, până în 27 noiembrie, ora 10:00. În acest interval, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a teritoriului. În vestul și sud-vestul țării se vor acumula, local, cantități de apă de 15–30 de litri pe metru pătrat.
Vor predomina ploile, însă vremea se va răci în mai multe regiuni. La începutul zilei de joi, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare în dealurile subcarpatice ale Olteniei și Munteniei. Spre seară și pe parcursul nopții, fenomenele se vor extinde în jumătatea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei.
În aceste zone se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 2–7 centimetri. Meteorologii avertizează și asupra riscului de polei, mai ales în sud-vestul țării, în centru, în nord-est și în zonele montane.
Vânt puternic și viscol la munte
În noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de 26 noiembrie, vântul va avea intensificări în Banat, dar și pe arii restrânse din sudul Transilvaniei și Dobrogea. Vitezele vor ajunge, în general, la 40–60 km/h.
La munte, rafalele vor fi mai puternice, atingând 60–80 km/h în cea mai mare parte a zonei montane. Ninsorile vor fi viscolite, iar vizibilitatea poate scădea.
La altitudini de peste 1.400 de metri vor predomina ninsorile. Stratul nou de zăpadă va avea, în general, 5–10 centimetri.
Cod galben de vânt și ninsori viscolite în Carpații Meridionali și Munții Banatului
Pe lângă informarea meteorologică, ANM a emis o atenționare de cod galben valabilă joi, 26 noiembrie, între orele 05:00 și 20:00.
sursa: ANM
Avertizarea vizează Carpații Meridionali și Munții Banatului, în general la altitudini de peste 1.400 de metri, precum și sudul Banatului.
În zonele montane vizate, vântul va avea viteze de 60–70 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor ajunge la 90–110 km/h. Acestea vor viscoli ninsoarea și vor reduce semnificativ vizibilitatea.
Ninsorile vor fi moderate cantitativ, iar izolat se vor înregistra cantități de apă de 10–20 de litri pe metru pătrat. Se va depune un strat de zăpadă de 10–15 centimetri, care poate ajunge la aproximativ 25 de centimetri în vestul Carpaților Meridionali.
În sudul Banatului, codul galben vizează intensificări ale vântului, cu viteze de 50–70 km/h.
Șoferii, atenționați asupra poleiului și vizibilității reduse
Condițiile meteorologice anunțate pot îngreuna circulația rutieră, în special în zonele în care se vor forma polei și strat de zăpadă. La munte, rafalele puternice și ninsoarea viscolită pot reduce vizibilitatea pe drumurile aflate la altitudine.
Șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la starea carosabilului și să se informeze înainte de plecare asupra condițiilor de drum. Avertizările și eventualele actualizări pot fi consultate pe pagina oficială a Administrației Naționale de Meteorologie.