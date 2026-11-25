Publicat 25 nov. 2026, 10:22 Actualizat 25 nov. 2026, 10:37

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și o atenționare de cod galben pentru intervalul 26–27 noiembrie. Sunt anunțate precipitații în cea mai mare parte a țării, iar în anumite regiuni vor apărea lapovița, ninsoarea și poleiul. La munte, vântul va sufla cu putere și va viscoli zăpada.

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