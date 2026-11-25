România a traversat, miercuri dimineață, cea mai rece noapte din acest sezon rece, cu temperaturi care au coborât până la minus 17 grade Celsius în zonele montane și depresionare. Gerul s-a resimțit în aproape toată țara, inclusiv în Capitală, unde valorile termice au coborât chiar până la minus 5 grade, potrivit datelor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).
România a traversat, miercuri dimineață, cea mai rece noapte din acest sezon rece de până acum, cu temperaturi care au coborât până la minus 18 grade Celsius în zonele montane.
Ger puternic în centrul și nordul țării
Potrivit hărții Administrației Naționale de Meteorologie - ANM, la ora 07:00, cele mai scăzute temperaturi resimțite au fost înregistrate la Vârful Omu (-17°C), urmat de Sinaia (-11°C), Predeal (-11°C), Întorsura Buzăului (-15°C), Lăcăuți (-15°C) și Călimani (-15°C).
Temperaturi extrem de scăzute s-au înregistrat și în numeroase localități din Transilvania și Moldova. La Miercurea Ciuc s-au măsurat -5°C, la Bucin -11°C, iar la Stâna de Vale și Fundata, termometrele au indicat -10°C.
În Valea Jiului și în zonele montane din sud-vestul țării mercurul a coborât până la -14°C la Cuntu, respectiv -11°C la Semenic.
Noapte geroasă și în București
Gerul nu a ocolit nici sudul țării. În zona Bucureștiului, temperaturile resimțimțite au coborât până la -3°C la Afumați, -5°C la Băneasa și -4°C la Filaret, confirmând una dintre cele mai reci nopți din această toamnă târzie.
În multe localități din Câmpia Română și Dobrogea s-au înregistrat valori între -2 și -5 grade Celsius, iar bruma și înghețul s-au depus pe suprafețe extinse.
Urmează zile reci în toată țara
Meteorologii avertizează că masa de aer rece care s-a instalat deasupra României va menține temperaturile la valori specifice perioadelor de iarnă autentică. Diminețile următoare vor rămâne foarte reci, cu îngheț la sol în cea mai mare parte a țării și cu temperaturi negative inclusiv în regiunile joase.