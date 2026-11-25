Publicat 25 nov. 2026, 08:30 Actualizat 25 nov. 2026, 08:37 Sursă Realitatea.Net, ANM

România a traversat, miercuri dimineață, cea mai rece noapte din acest sezon rece, cu temperaturi care au coborât până la minus 17 grade Celsius în zonele montane și depresionare. Gerul s-a resimțit în aproape toată țara, inclusiv în Capitală, unde valorile termice au coborât chiar până la minus 5 grade, potrivit datelor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

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