Publicat 26 nov. 2026, 17:14 Actualizat 26 nov. 2026, 17:19 Sursă Realitatea PLUS

Ninsorile viscolite au început deja la munte, iar vremea se va răci accentuat în toată țara. Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat, la Realitatea PLUS că Bucureștiul ar putea avea parte de primii fulgi de zăpadă sâmbătă, în timp ce temperaturile nocturne se vor apropia de -10 grade.

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