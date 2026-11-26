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ExclusivVremea· 2 min citire
Primele ninsori în București vin mai repede decât ne-am fi așteptat. Șefa ANM anunță schimbări radicale ale vremii in următoarele zile
Iarna își intră în drepturi în România.
Publicat26 nov. 2026, 17:14
Actualizat26 nov. 2026, 17:19
SursăRealitatea PLUS
Ninsorile viscolite au început deja la munte, iar vremea se va răci accentuat în toată țara. Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat, la Realitatea PLUS că Bucureștiul ar putea avea parte de primii fulgi de zăpadă sâmbătă, în timp ce temperaturile nocturne se vor apropia de -10 grade.
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