Publicat 24 nov. 2026, 19:39 Actualizat 24 nov. 2026, 19:40 Sursă Realitatea PLUS

Un nou episod de vreme severă va lovi România. Ninsorile viscolite și rafalele puternice de vânt vor cuprinde treptat mai multe regiuni ale țării, iar valul de frig se va intensifica spre finalul săptămânii. Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat marți seara, în direct la Realitatea Plus, că temperaturile vor coborî până la -10 grade Celsius, iar precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare inclusiv în București. Vreme deosebit de rece este prognozată și de Ziua Națională a României.

Distribuie articolul