Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 26 nov. 2026, 15:11

Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de viituri pentru vestul României. Atenționarea a intrat în vigoare joi, 26 noiembrie, la ora 14:00, și rămâne valabilă până vineri dimineață, 27 noiembrie, la ora 10:00. Sunt vizate râuri din județele Caraș-Severin și Timiș, unde precipitațiile prognozate pot provoca viituri rapide și inundații locale.

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