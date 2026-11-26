Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de viituri pentru vestul României. Atenționarea a intrat în vigoare joi, 26 noiembrie, la ora 14:00, și rămâne valabilă până vineri dimineață, 27 noiembrie, la ora 10:00. Sunt vizate râuri din județele Caraș-Severin și Timiș, unde precipitațiile prognozate pot provoca viituri rapide și inundații locale.
Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), fenomenele sunt favorizate atât de ploile așteptate, cât și de propagarea viiturilor. Pe anumite sectoare de râuri sunt posibile creșteri ale debitelor și nivelurilor, inclusiv depășiri ale cotelor de atenție.
Șase bazine hidrografice, sub Cod galben
Avertizarea hidrologică vizează anumite sectoare din următoarele bazine hidrografice: Timiș, Pogăniș, Bârzava, Caraș, Nera și Cerna.
Sunt vizate cursuri de apă din județele Caraș-Severin și Timiș. Mai exact, atenționarea se referă la bazinul superior al râului Timiș, în amonte de stația hidrometrică Sadova, și la afluenții sectorului dintre stațiile Sadova și Lugoj. Pe râul Pogăniș este vizat bazinul din amonte de acumularea Cadar-Duboz, iar pe Bârzava, sectorul din amonte de stația Moniom și afluenții dintre stațiile Moniom și Gătaia.
În Caraș-Severin sunt vizate și râurile Caraș, Nera și Cerna, în special afluenții din bazinele mijlocii și inferioare.
Risc de viituri rapide și inundații locale
Hidrologii avertizează că se pot produce scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici. Aceste fenomene pot avea efecte locale, în special în zonele aflate în apropierea cursurilor de apă.
De asemenea, debitele și nivelurile unor râuri ar putea crește suficient pentru a depăși cotele de atenție în anumite puncte de monitorizare.
INHGA recomandă populației din zonele vizate să evite traversarea cursurilor de apă și deplasarea prin zone inundate. Oamenii sunt sfătuiți să urmărească informările oficiale și să respecte indicațiile autorităților.
Avertizarea este valabilă până vineri, 27 noiembrie, la ora 10:00. Hidrologii precizează că prognoza poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice.