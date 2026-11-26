Publicat 26 nov. 2026, 08:21 Actualizat 26 nov. 2026, 08:23 Sursă Realitatea PLUS

Vremea se răcește brusc, iar un episod de iarnă își face simțită prezența în tot mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță precipitații mixte, ninsori consistente și rafale violente de vânt. La munte, zăpada ar putea ajunge la 25 de centimetri.

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