Vremea se răcește brusc, iar un episod de iarnă își face simțită prezența în tot mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță precipitații mixte, ninsori consistente și rafale violente de vânt. La munte, zăpada ar putea ajunge la 25 de centimetri.
Un val de aer polar va cuprinde România și va aduce o schimbare semnificativă a vremii în numeroase regiuni ale țării. Meteorologii anunță precipitații extinse, ninsori, viscol și intensificări puternice ale vântului, în timp ce temperaturile vor intra într-un proces de scădere. Inclusiv în Capitală sunt așteptați primii fulgi de zăpadă la finalul săptămânii.
Potrivit meteorologilor, rafalele de vânt vor atinge 60-70 de kilometri pe oră, iar în zonele afectate de viscol viteza acestora poate ajunge chiar și la 110 kilometri pe oră. În zonele montane sunt estimate depuneri de zăpadă de până la 15 centimetri, iar izolat stratul ar putea ajunge la 25 de centimetri.
Ninsorile se extind în mai multe regiuni ale țării. Unde sunt așteptate precipitații
Mihai Timu, meteorolog de serviciu în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat că primul episod de precipitații se va manifesta de astăzi până mâine dimineață, când sunt așteptate ploi în zonele joase și precipitații mixte în regiunile mai reci.
La începutul intervalului, în zonele joase vor predomina ploile. Lapovița și ninsoarea sunt așteptate inițial în dealurile subcarpatice din Oltenia și Muntenia, iar spre seară și pe parcursul nopții precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare se vor extinde în jumătatea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei.
În aceste regiuni, meteorologii estimează depunerea unui strat de zăpadă de până la 5 centimetri.
Primii fulgi de zăpadă ajung și în București
Vremea se va schimba și în Capitală. Pentru ziua de sâmbătă, meteorologii estimează că precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie, însă nu sunt excluse primele ninsori.
Astfel, bucureștenii ar putea vedea primii fulgi de zăpadă din acest episod de vreme rece, însă precipitațiile vor fi, cel mai probabil, predominant sub formă de ploaie.
Vânt puternic și temperaturi în scădere
Pe lângă precipitații, valul de aer polar va aduce și intensificări ale vântului, cu rafale de 60-70 km/h în mai multe zone ale țării. În regiunile montane și în zonele expuse viscolului, vântul poate atinge viteze de până la 110 km/h.
Ninsorile vor fi mai consistente la munte, unde stratul de zăpadă poate ajunge la 15 centimetri și, izolat, chiar la 25 de centimetri.
Meteorologii recomandă urmărirea actualizărilor transmise de ANM, în condițiile în care evoluția precipitațiilor și intensitatea vântului pot influența condițiile de circulație, în special în zonele montane și în regiunile afectate de viscol.