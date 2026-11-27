Meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Oana Păduraru, a explicat, într-o intervenție la Realitatea Plus, că următoarele zile vor aduce o schimbare importantă a contextului meteorologic, cu fenomene de iarnă inclusiv în zonele joase de relief.
Vremea se schimbă semnificativ în România în următoarele zile. După expirarea codurilor de vreme rea emise pentru intensificări ale vântului, meteorologii anunță ninsori în mai multe regiuni ale țării, episoade de viscol și o răcire accentuată a vremii. Temperaturile vor coborî până la -16 grade Celsius în unele depresiuni, iar gerul va cuprinde inclusiv sudul țării.
Meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Oana Păduraru, a explicat, într-o intervenție la Realitatea Plus, că următoarele zile vor aduce o schimbare importantă a contextului meteorologic, cu fenomene de iarnă inclusiv în zonele joase de relief.
Ninsorile ajung în sudul țării. Unde se va depune un strat consistent de zăpadă
Potrivit meteorologului ANM, ninsorile nu vor mai fi prezente doar în zonele montane, ci vor cuprinde și regiuni din sudul și sud-estul României.
Începând din a doua parte a zilei de vineri și pe parcursul zilei de sâmbătă, sunt așteptate precipitații sub formă de ninsoare în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, în special în partea de sud a regiunii.
Cele mai consistente ninsori sunt prognozate în județele din sudul Olteniei, unde stratul de zăpadă ar putea depăși 15 centimetri în aproximativ 24 de ore.
În celelalte regiuni ale țării, ninsorile vor fi izolate și pe suprafețe restrânse. La munte, precipitațiile vor continua în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde stratul de zăpadă existent va crește.
Viscol în sudul și sud-estul României. Rafalele de vânt pot depăși 50 km/h
Ninsorile vor fi însoțite și de intensificări ale vântului, iar sâmbătă sunt așteptate intervale cu viscol în sudul și sud-estul țării.
Rafalele de vânt vor putea depăși 50 km/h, în special în Bărăgan, Dobrogea și sudul Moldovei. Asocierea dintre ninsoare și vântul puternic poate reduce vizibilitatea și poate îngreuna deplasările.
Meteorologul Oana Păduraru a precizat că, în acest moment, codurile de culoare emise anterior pentru intensificarea vântului nu mai sunt în vigoare. Totuși, dacă evoluția fenomenelor meteorologice o va impune, ANM va emite noi avertizări pentru rafale puternice, viscol sau ninsori însemnate cantitativ.
Ger de până la -16 grade Celsius la începutul săptămânii viitoare
Pe lângă ninsori și viscol, România se pregătește și pentru o răcire accentuată a vremii. Scăderea temperaturilor va deveni mai evidentă începând de sâmbătă, iar cele mai scăzute valori sunt așteptate în noaptea de duminică spre luni și în nopțile următoare.
În depresiuni, temperaturile minime ar putea ajunge în jurul valorii de -16 grade Celsius.
Valori apropiate de pragul gerului sunt prognozate și în Oltenia, Muntenia, partea continentală a Dobrogei și Moldova.
Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în vestul țării, în special în Banat și Crișana. Aici, în timpul zilei, temperaturile se vor menține pozitive, însă pe timpul nopții vor coborî și ele sub pragul de îngheț.
Cum va fi vremea duminică, luni și marți
Spre finalul săptămânii și la începutul săptămânii viitoare, respectiv duminică, luni și marți, vremea se va ameliora din punctul de vedere al precipitațiilor.
Ninsorile se vor restrânge, însă temperaturile vor rămâne deosebit de scăzute, iar nopțile vor fi geroase în mai multe regiuni ale țării.
Așadar, chiar dacă episoadele de precipitații se vor diminua, iarna își va face simțită prezența prin temperaturi negative accentuate, strat de zăpadă și condiții de ger la începutul săptămânii viitoare.