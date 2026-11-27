Publicat 27 nov. 2026, 08:48 Actualizat 27 nov. 2026, 08:52 Sursă Realitatea PLUS

Meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Oana Păduraru, a explicat, într-o intervenție la Realitatea Plus, că următoarele zile vor aduce o schimbare importantă a contextului meteorologic, cu fenomene de iarnă inclusiv în zonele joase de relief.

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