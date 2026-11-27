Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 27 nov. 2026, 08:48

Vremea se răcește accentuat în România în weekendul 28-29 noiembrie 2026, iar temperaturile vor coborî până în jurul valorii de zero grade sau chiar sub acest prag în multe regiuni. Sâmbătă sunt așteptate ploi, lapoviță și ninsoare, în funcție de zonă, în timp ce duminică precipitațiile se vor restrânge, dar frigul se va intensifica. În unele localități din Moldova sunt prognozate temperaturi negative chiar și în timpul zilei.

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