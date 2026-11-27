Vremea se răcește accentuat în România în weekendul 28-29 noiembrie 2026, iar temperaturile vor coborî până în jurul valorii de zero grade sau chiar sub acest prag în multe regiuni. Sâmbătă sunt așteptate ploi, lapoviță și ninsoare, în funcție de zonă, în timp ce duminică precipitațiile se vor restrânge, dar frigul se va intensifica. În unele localități din Moldova sunt prognozate temperaturi negative chiar și în timpul zilei.
Potrivit prognozei ANM pentru marile orașe, precipitațiile vor fi prezente sâmbătă în mai multe regiuni, iar în nord-est sunt așteptate ninsori. Duminică, vremea va deveni mai rece, cu maxime cuprinse, în general, între -3 și 4 grade Celsius.
Vremea sâmbătă
Sâmbătă, 28 noiembrie, vremea va fi rece și închisă în mare parte din țară. În sud și sud-est sunt prognozate ploi, iar în unele zone din sud-vest și centru precipitațiile pot fi mixte. În București și Craiova sunt așteptate episoade de lapoviță, în timp ce în Moldova, în special la Iași și Botoșani, meteorologii anunță ninsoare.
La Constanța și Sulina va ploua, iar în Râmnicu Vâlcea sunt posibile, de asemenea, precipitații sub formă de ploaie. În Transilvania, cerul va fi predominant noros, iar temperaturile vor scădea treptat.
Maximele vor fi în general cuprinse între -1 și 9 grade Celsius, cu valori mai ridicate pe litoral. Spre seară și în timpul nopții, temperaturile vor coborî sub pragul înghețului în numeroase regiuni.
Vremea duminică
Duminică, 29 noiembrie, frigul se va accentua. Precipitațiile se vor restrânge, iar în multe zone cerul va deveni variabil, cu perioade însorite. În Moldova și în centrul țării, dimineața va fi deosebit de rece, cu minime care pot coborî spre -6 sau chiar -8 grade în zonele mai reci.
Maximele zilei vor fi cuprinse, în general, între -3 și 4 grade Celsius. În sud și sud-est, vântul poate accentua senzația de frig, iar temperaturile vor rămâne scăzute inclusiv la orele prânzului.
Vremea în București
Capitala va avea parte de un weekend rece, cu precipitații mai ales sâmbătă. Pe 28 noiembrie, sunt așteptate ploi și lapoviță, iar spre seară și în cursul nopții există posibilitatea ca precipitațiile să se transforme temporar în ninsoare.
Temperaturile vor coborî de la aproximativ 4-5 grade în timpul zilei spre valori negative în cursul nopții. Duminică, 29 noiembrie, vremea va fi predominant înnorată, cu o maximă în jurul valorii de 0 grade și o minimă de aproximativ -6 grade Celsius.
Bucureștenii ar trebui să se pregătească pentru o dimineață geroasă la final de weekend, chiar dacă probabilitatea de precipitații va fi redusă.
Vremea la munte
La munte, weekendul aduce temperaturi negative și precipitații predominant sub formă de ninsoare. Sâmbătă și duminică sunt posibile noi depuneri de zăpadă, iar pe creste condițiile meteo pot fi dificile din cauza vântului și a vizibilității reduse.
Valorile termice vor coborî sub zero grade la altitudini mari, iar în zonele înalte sunt posibile episoade de ninsoare viscolită. Turiștii care au planificate drumeții sau deplasări pe trasee montane trebuie să urmărească avertizările meteorologice și să țină cont de condițiile de pe teren.
Răcirea vremii va continua și la începutul săptămânii viitoare, când România intră în minivacanța de 1 Decembrie. Prin urmare, cei care pleacă la drum în weekend ar trebui să se pregătească pentru temperaturi scăzute, carosabil umed sau alunecos și, în unele regiuni, ninsoare.