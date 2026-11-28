Publicat 28 nov. 2026, 07:47 Actualizat 28 nov. 2026, 07:48 Sursă Realitatea.Net, IGSU

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis un avertisment pentru populație înaintea unui weekend în care mai multe regiuni ale României vor fi afectate de ninsori, viscol și vânt puternic. Potrivit meteorologilor, vremea se va deteriora începând din noaptea de vineri spre sâmbătă și va rămâne severă până în dimineața zilei de 29 noiembrie.

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