Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis un avertisment pentru populație înaintea unui weekend în care mai multe regiuni ale României vor fi afectate de ninsori, viscol și vânt puternic. Potrivit meteorologilor, vremea se va deteriora începând din noaptea de vineri spre sâmbătă și va rămâne severă până în dimineața zilei de 29 noiembrie.
Autoritățile atrag atenția că deplasările pe șosele pot deveni dificile în zonele aflate sub atenționări meteorologice, în special din cauza ninsorii viscolite și a vizibilității reduse. În acest context, IGSU le recomandă șoferilor să evite drumurile care nu sunt absolut necesare și să se informeze înainte de plecare cu privire la condițiile de trafic și eventualele restricții impuse de autorități.
Ce trebuie să aibă șoferii în mașină
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență avertizează că autovehiculele trebuie pregătite pentru condiții de iarnă, în special în zonele unde sunt prognozate ninsori abundente și viscol.
Astfel, șoferii sunt sfătuiți să verifice înainte de plecare:
echiparea mașinii cu anvelope de iarnă;
existența lanțurilor antiderapante, acolo unde acestea pot fi necesare;
starea bateriei și a sistemelor de iluminare;
prezența unei lopeți și a altor echipamente utile în situații de urgență.
IGSU subliniază că vizibilitatea poate scădea rapid în timpul viscolului, iar stratul de zăpadă depus pe carosabil poate crește semnificativ riscul de accidente.
Ninsori și viscol în mai multe regiuni
Avertismentul vine după ce ANM a emis mai multe atenționări de vreme severă ce vizează Moldova, Muntenia, Dobrogea, Oltenia și zonele montane. Sunt așteptate ninsori, depuneri consistente de zăpadă și rafale de vânt care pot depăși local 70 km/h.
În unele zone, vizibilitatea poate coborî sub 100 de metri, iar autoritățile avertizează că pot apărea blocaje în trafic și condiții dificile de circulație.
Recomandările IGSU pentru populație
Pe lângă măsurile adresate șoferilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă evitarea deplasărilor în zone montane expuse viscolului și păstrarea distanței față de copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte elemente care pot fi doborâte de vântul puternic.
Autoritățile reamintesc că orice situație de urgență trebuie semnalată imediat la numărul unic 112.