Scris de Emanuel Focșan Publicat: 28 nov. 2026, 07:10

Ninge ca în plină iarnă în mai multe zone ale țării. În județele din Moldova, drumarii au acționat toată noaptea cu material antiderapant. La Suceava, un autobuz a fost tractat de o mașină după ce a rămas blocat în zăpadă. La munte pârtiile sunt pline de zăpadă, pregătite astfel să primească primii turiști.

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