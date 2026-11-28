Ninge ca în plină iarnă în mai multe zone ale țării. În județele din Moldova, drumarii au acționat toată noaptea cu material antiderapant. La Suceava, un autobuz a fost tractat de o mașină după ce a rămas blocat în zăpadă. La munte pârtiile sunt pline de zăpadă, pregătite astfel să primească primii turiști.
Ninsorile abundente au creat probleme în trafic în mai multe zone ale județului Suceava. Mai multe TIR-uri au rămas blocate. Un autobuz în care se aflau călători a rămas blocat și a fost nevoie să fie tractat.
La munte a nins abundent și zăpada s-a așezat în strat consistent. Pârtiile sunt oficial deschide pentru iubitorii de sporturi de iarnă.
Șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la starea drumului, să păstreze distanța față de celelalte autovehicule și să evite manevrele bruște.
În prezent, sunt in vigoare patru atenționari meteorologice cod galben de vreme rea.
Cod Galben general (27 noiembrie, ora 10:00 - 29 noiembrie, ora 20:00)
Ninsori în Moldova, estul Transilvaniei și la munte.
Strat de zăpadă de 4-8 cm în Moldova și de 5-10 cm, izolat peste 15 cm, în sudul țării.
Vânt puternic în sud-est, sud și zona Carpaților de Curbură, cu rafale de 50-70 km/h.
Viscol și răcire accentuată, cu minime ce pot coborî până la -10 grade în estul Transilvaniei.
Cod Galben de vânt și viscol (28 noiembrie, ora 02:00 - 15:00)
Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și sudul Moldovei.
Rafale de 50-70 km/h.
În Vrancea, Galați și Brăila, ninsoare slabă viscolită și vizibilitate redusă sub 100 de metri.
Cod Galben de viscol și ninsori (28 noiembrie, ora 15:00 - 29 noiembrie, ora 10:00)
Dobrogea, Muntenia și sudul Moldovei.
Vânt de 50-70 km/h.
În Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov, București și local în Ialomița și Constanța, ninsoare viscolită, cu depuneri de zăpadă și vizibilitate foarte redusă.
Cod Galben de ninsori abundente (28 noiembrie, ora 15:00 - 29 noiembrie, ora 10:00)
Județele Mehedinți, Dolj și Olt.
Se vor acumula 15-20 cm de zăpadă, izolat peste 25 cm.
Vântul va sufla cu 45-50 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 100 de metri.