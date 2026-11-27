Publicat 27 nov. 2026, 11:15 Actualizat 27 nov. 2026, 11:23

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, mai multe coduri galbene de ninsori și viscol, în mai multe zone din țară, care intră în vigoare astăzi. În jumătatea nordică a Moldovei și în estul Transilvaniei vor predomina ninsorile, iar din orele serii va ninge în cea mai mare parte a Moldovei, unde se va depune un strat de zăpadă de 4-8 centimetri. Sâmbătă după-amiază, ninsorile se vor extinde și în regiunile sudice, inclusiv în București.

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