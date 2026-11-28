Ministerul Apărării Naționale a venit cu explicații după apariția unor imagini de la repetițiile pentru parada militară în care steagurile unităților participante păreau acoperite cu saci de gunoi. Instituția spune că este vorba despre învelitori de protecție.
Imaginile de la repetițiile pentru Parada Militară Națională de 1 Decembrie au provocat discuții în mediul online, după ce steagurile de identificare ale unităților militare participante au fost surprinse acoperite cu niște învelitori care au fost confundate cu saci de gunoi.
Ministerul Apărării Naționale a reacționat printr-o postare pe Facebook și a respins informațiile potrivit cărora obiectele respective ar fi fost saci de gunoi. Potrivit instituției, acestea sunt huse folosite pentru protejarea steagurilor pe durata repetițiilor.
De ce au fost acoperite steagurile unităților militare
MApN precizează că steagurile sunt confecționate din material textil și trebuie protejate de precipitații, praf și eventuale deteriorări. Învelitorile au, așadar, un rol practic și sunt folosite pentru ca însemnele militare să fie păstrate în condiții bune până la desfășurarea paradei.
„Este o măsură firească, prin care ne asigurăm că, de Ziua Națională a României, steagurile vor fi prezentate publicului în cele mai bune condiții”, a transmis Ministerul Apărării.
Instituția a precizat că imaginile distribuite online au fost însoțite de afirmații false și le-a recomandat utilizatorilor să verifice informațiile din surse oficiale înainte de a le distribui.
MApN îi invită pe români la parada de 1 Decembrie
Steagurile unităților militare vor fi prezentate fără învelitori în timpul paradei organizate de Ziua Națională. Ministerul Apărării i-a invitat pe români să participe la evenimentul de 1 Decembrie, pentru a vedea însemnele militare desfășurate în cadrul ceremoniei.