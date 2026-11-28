Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 28 nov. 2026, 16:29

Ministerul Apărării Naționale a venit cu explicații după apariția unor imagini de la repetițiile pentru parada militară în care steagurile unităților participante păreau acoperite cu saci de gunoi. Instituția spune că este vorba despre învelitori de protecție.

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