Publicat 28 nov. 2026, 17:03 Sursă Agerpres

Un bărbat din comuna Valea Seacă a fost găsit mort într-un pârâu din zona localității Conțești. O tânără a făcut descoperirea și a sunat la 112, iar polițiștii au deschis un dosar penal.

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