Un bărbat din comuna Valea Seacă a fost găsit mort într-un pârâu din zona localității Conțești. O tânără a făcut descoperirea și a sunat la 112, iar polițiștii au deschis un dosar penal.
Trupul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă de 54 de ani a fost descoperit într-un pârâu din zona localității Conțești, județul Iași. O tânără a observat cadavrul și a alertat autoritățile printr-un apel la 112.
La fața locului au ajuns polițiștii și un echipaj medical, care a încercat să îl resusciteze pe bărbat. Manevrele nu au avut însă rezultat, medicii constatând decesul.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Iași, victima era un bărbat din comuna Valea Seacă, în vârstă de 54 de ani.
„Echipajele sosite la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un bărbat, de 54 de ani, din comuna Valea Seacă. Echipajul medical prezent la fața locului a procedat la efectuarea manevrelor de resuscitare, constatând decesul. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, fiind dispusă efectuarea necropsiei în vederea stabilirii cauzei decesului”, a transmis IPJ Iași.
Anchetatorii au dispus efectuarea necropsiei pentru a stabili în ce împrejurări a murit bărbatul. Cercetările continuă în cadrul dosarului penal deschis pentru ucidere din culpă.