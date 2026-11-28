Mii de oameni au ajuns pe 28 noiembrie la Mănăstirea Prislop pentru a se ruga la mormântul părintelui Arsenie Boca. Pelerinii au înfruntat frigul și ceața, au așteptat ore întregi și au cântat colinde în timp ce își așteptau rândul.
Mii de credincioși din toate colțurile țării au ajuns sâmbătă, 28 noiembrie, la Mănăstirea Prislop, pentru a-l comemora pe părintele Arsenie Boca, la 37 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. În ciuda frigului și a ceții, oamenii au venit să se roage la mormântul celui cunoscut drept Sfântul Ardealului și au așteptat ore în șir pentru a ajunge în fața locului de odihnă al duhovnicului.
Pelerinajul a adunat credincioși de toate vârstele, veniți din diferite regiuni ale țării. Mulți au parcurs distanțe mari pentru a participa la acest moment de rugăciune și reculegere. Pentru ei, întâlnirea cu locul în care este înmormântat Arsenie Boca reprezintă un prilej de întărire sufletească și de regăsire a speranței.
Coada de pelerini s-a întins pe aproape trei kilometri
Nici temperaturile scăzute, nici ceața și nici drumul lung nu i-au făcut pe credincioși să renunțe la pelerinaj. Coada formată în apropierea mănăstirii s-a întins pe aproape trei kilometri, iar oamenii au înaintat încet, așteptându-și răbdători rândul pentru a ajunge la mormânt.
În timpul așteptării, pelerinii au cântat colinde și au păstrat atmosfera de rugăciune și reculegere. Unii au venit împreună cu familia, alții au făcut drumul singuri, purtând în suflet dorințe și rugăciuni pe care au vrut să le încredințeze părintelui Arsenie Boca.
Credincioșii s-au rugat pentru sănătate, liniște în familie și puterea de a trece peste încercările vieții. Pentru mulți, această vizită nu este doar un gest de comemorare, ci și o tradiție pe care o respectă an de an.
Pelerinajul de la Prislop, o tradiție pentru mii de români
Data de 28 noiembrie are o semnificație aparte pentru cei care îl cinstesc pe Arsenie Boca. În fiecare an, la această dată, mii de oameni se îndreaptă spre Mănăstirea Prislop pentru a participa la slujbele religioase și pentru a se reculege la mormântul duhovnicului.
Părintele Arsenie Boca a murit în 1989, iar locul său de veci a devenit, în timp, unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din România. Credincioșii vin aici cu rugăciuni și speranțe, mulți dintre ei considerând că apropierea de mormântul său le aduce alinare și încredere în momentele dificile.
An de an, pelerinajul aduce la Prislop oameni din toate regiunile țării, care înfruntă vremea rece și aglomerația pentru a păstra această tradiție și pentru a cinsti memoria celui pe care îl numesc Sfântul Ardealului.