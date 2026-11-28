Mai mulți adulți și minori ar fi fost recrutați sub promisiunea unor locuri de muncă și exploatați la ferme de animale din Prahova și Brașov. Victimele erau obligate să muncească la paza animalelor și la lucrări agricole, fiind cazate în barăci improvizate și spații insalubre.
Mai mulți adulți și copii ar fi fost transformați în muncitori forțați la ferme de animale din județele Prahova și Brașov. Victimele ar fi fost recrutate sub promisiunea unor locuri de muncă, apoi obligate să muncească în condiții grele, fără să fie plătite corespunzător și fără să beneficieze de condiții minime de cazare și igienă.
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești au reținut trei inculpați și au dispus controlul judiciar față de alți patru, într-un dosar de trafic de persoane și trafic de minori. Printre persoanele exploatate se află un adult cu handicap grav și copii cu vârste de numai 12, 13 și 16 ani.
Potrivit anchetatorilor, faptele s-ar fi desfășurat pe parcursul anului 2026, iar victimele ar fi fost supuse unor acte de constrângere morală pentru a continua activitățile impuse.
Adulți recrutați cu promisiunea unor locuri de muncă și obligați să muncească la o fermă din Prahova
Anchetatorii susțin că un bărbat de 53 de ani ar fi recrutat patru persoane, promițându-le angajarea cu respectarea condițiilor legale. Una dintre victime avea handicap grav. Ulterior, acesta le-ar fi transportat la o fermă de animale pe care o deținea în județul Prahova, unde le-ar fi adăpostit în scopul exploatării prin muncă forțată.
Victimele ar fi fost obligate să păzească bovinele pe câmp, să mulgă animalele și să desfășoare alte activități în cadrul fermei. Munca trebuia prestată indiferent de condițiile meteorologice, fără ca persoanele exploatate să primească o remunerație corespunzătoare.
Condițiile în care erau ținute erau extrem de precare. Pe timpul nopții, oamenii ar fi fost cazați într-o baracă improvizată și într-o caroserie auto, amplasate pe un câmp din apropierea fermei. Nu aveau apă curentă, toaletă sau alte facilități elementare.
Copii de 12, 13 și 16 ani, exploatați la ferme de animale
Din cercetări a reieșit că același inculpat ar fi recrutat, începând din iunie 2026, cu sprijinul altor doi suspecți, și două victime minore, pe care le-ar fi obligat să desfășoare aceleași activități.
Un alt bărbat, tot în vârstă de 53 de ani, ar fi recrutat în iulie trei copii de 12, 13 și 16 ani. Cu ajutorul altor două persoane, care și-ar fi dat acordul pentru preluarea minorilor, acesta i-ar fi transportat și adăpostit la ferma sa din județul Prahova, tot în scopul exploatării prin muncă forțată.
În septembrie 2026, copiii ar fi fost transferați la ferma unui alt inculpat, în vârstă de 59 de ani. Acesta i-ar fi preluat și adăpostit în județul Brașov, unde i-ar fi obligat să păzească oi și să execute diverse lucrări agricole.
Potrivit procurorilor, în toate aceste situații, inculpații ar fi exercitat presiuni și acte de constrângere morală asupra victimelor, atât asupra adulților, cât și asupra minorilor.
Victimele erau cazate în spații insalubre, fără condiții elementare de trai
Neregulile au fost constatate și în urma perchezițiilor domiciliare efectuate la fermele deținute de persoanele cercetate. Anchetatorii au descoperit că victimele erau cazate în spații insalubre și nu beneficiau nici de condiții corespunzătoare de muncă, nici de cele necesare pentru satisfacerea nevoilor personale.
Mai exact, oamenii nu aveau asigurate în mod corespunzător hrana, apa curentă și articolele de igienă, fiind ținuți în condiții improprii.
Ce măsuri au luat procurorii DIICOT
La 27 noiembrie 2026, procurorii DIICOT Ploiești au dispus reținerea a trei inculpați, în timp ce alți patru au fost plasați sub control judiciar. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă a inculpaților pentru o perioadă de 30 de zile.
Acțiunea a fost desfășurată împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, cu sprijinul structurilor de combatere a criminalității organizate din Covasna și Brașov, precum și al jandarmilor din Ploiești și Brașov.
DIICOT precizează că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție pe parcursul întregului proces penal.