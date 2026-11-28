Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 28 nov. 2026, 18:46

Mai mulți adulți și minori ar fi fost recrutați sub promisiunea unor locuri de muncă și exploatați la ferme de animale din Prahova și Brașov. Victimele erau obligate să muncească la paza animalelor și la lucrări agricole, fiind cazate în barăci improvizate și spații insalubre.

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