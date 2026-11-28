Rafalele puternice au provocat mai multe incidente pe drumurile din județul Constanța. Trei arbori au fost doborâți pe carosabil, iar două autoturisme au intrat în coliziune cu aceștia. Accidentele s-au soldat doar cu pagube materiale.
Rafalele puternice de vânt au creat probleme serioase pe mai multe drumuri naționale din județul Constanța. În doar două ore, trei copaci au fost doborâți peste carosabil, iar în două dintre situații șoferii nu au mai putut evita impactul și au intrat cu mașinile în arborii căzuți.
Incidentele s-au produs pe DN 22, DN 2A și DN 3. Din fericire, coliziunile cu copacii nu s-au soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale.
Copaci prăbușiți pe trei drumuri naționale din Constanța
Vântul a doborât arbori direct pe partea carosabilă, punând în pericol șoferii care circulau pe cele trei drumuri naționale. În două dintre cazuri, conducătorii auto au lovit copacii înainte de a putea evita obstacolele apărute pe șosea.
Autoritățile le recomandă șoferilor să reducă viteza și să fie atenți la obstacolele care pot apărea brusc pe traseu.
Accident pe DN 2A, cu o mașină fără anvelope de iarnă
Tot în intervalul de două ore, pe DN 2A s-a produs un alt accident rutier, în care au fost implicate două autoturisme. Unul dintre vehicule nu era echipat cu anvelope de iarnă, atrag atenția reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.
Polițiștii avertizează că folosirea mașinii fără anvelope de iarnă în condițiile în care carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei nu reprezintă doar o încălcare a legislației, ci și un pericol pentru toți participanții la trafic.
„Atenție: circulând fără anvelope de iarnă nu doar că încălcați legea și riscați sancțiuni, dar vă puneți în pericol atât propria viață, cât și pe a celorlalți participanți la trafic.
Evitați drumurile care nu sunt urgente și circulați cu maximă prudență!”, transmite IPJ Constanța.