Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 28 nov. 2026, 21:35

Rafalele puternice au provocat mai multe incidente pe drumurile din județul Constanța. Trei arbori au fost doborâți pe carosabil, iar două autoturisme au intrat în coliziune cu aceștia. Accidentele s-au soldat doar cu pagube materiale.

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