Publicat 29 nov. 2026, 12:32 Actualizat 29 nov. 2026, 12:37 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Lidera unei asociații de pensionari și-a exprimat revolta față de posibilitatea ca indexarea pensiilor, anunțată pentru ianuarie 2027, să fie din nou amânată, așa cum au lăsat să se înțeleagă o serie de oficiali. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea PLUS, Georgeta Zărvescu, președinta Asociației Județene a Pensionarilor „Solidaritatea” Olt, a susținut că, în loc să amâne majorarea veniturilor seniorilor, autoritățile ar trebui să caute economii în alte zone ale bugetului. Aceasta le cere politicienilor să renunțe la o parte dintre privilegii și beneficii, pentru ca banii astfel economisiți să poată asigura fondurile necesare indexării pensiilor.

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