Vântul puternic a continuat să provoace pagube în București și în județul Ilfov, inclusiv pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică. Pompierii au avut zeci de intervenții pentru îndepărtarea copacilor doborâți, a panourilor publicitare și a elementelor de construcție desprinse de pe clădiri. Bilanțul a fost transmis duminică dimineață de ISU București-Ilfov, printr-un comunicat.
Potrivit reprezentanților instituției, în intervalul 28 noiembrie, ora 18:00 – 29 noiembrie, ora 06:00, echipajele de intervenție au gestionat 128 de situații provocate de fenomenele meteorologice, dintre care 108 în București și 20 în județul Ilfov.
În Capitală, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea a 74 de copaci căzuți pe carosabil sau peste autoturisme, a cinci panouri publicitare și a 29 de elemente de construcție desprinse. În urma incidentelor, 53 de autoturisme au fost avariate.
Nici județul Ilfov nu a fost ocolit de efectele vântului. Aici, echipele ISU au acționat pentru îndepărtarea a 11 copaci și a patru elemente de construcție, au gestionat trei situații în care au fost afectați stâlpi de electricitate și au îndepărtat două panouri publicitare. Alte patru autoturisme au fost avariate.
Duminică dimineață, pompierii acționau în continuare pentru îndepărtarea unor elemente de construcție desprinse de pe blocuri și a unor copaci care prezentau pericol de cădere.
Intervențiile erau în desfășurare în următoarele zone:
Strada Sachelarie Visarion – element de construcție desprins de pe un bloc;
Strada Stejarului – element de construcție desprins de pe un bloc;
Aleea Zânelor – copac înclinat, cu pericol de cădere peste fațada unui bloc;
Strada Reșița – copac înclinat, cu pericol de cădere peste autoturisme și fațada unui bloc.
De asemenea, pompierii recomandă sistarea activităților desfășurate în spații deschise sau la înălțime și avertizează populația să nu atingă stâlpii ori conductoarele electrice căzute la pământ.