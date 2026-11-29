Scris de Emanuel Focșan Publicat: 29 nov. 2026, 07:44

Vântul puternic a continuat să provoace pagube în București și în județul Ilfov, inclusiv pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică. Pompierii au avut zeci de intervenții pentru îndepărtarea copacilor doborâți, a panourilor publicitare și a elementelor de construcție desprinse de pe clădiri. Bilanțul a fost transmis duminică dimineață de ISU București-Ilfov, printr-un comunicat.

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