Pensionarii din București ar putea primi o nouă lovitură și ar putea rămâne fără gratuitatea pentru transportul public. Administratorul judiciar al STB a cerut eliminarea facilităților de care beneficiază aproximativ 500.000 de persoane, în contextul dificultăților financiare ale companiei. Și pasagerii obișnuiți ar putea plăti mai mult pentru o călătorie: 5 lei în loc de 3 lei. Detalii are jurnalistul Realitatea PLUS Cristina Petre.
Administratorii judiciari ai Societății de Transport București (STB), companie aflată în insolvență, iau în calcul majorarea prețului unei călătorii de la 3 la 5 lei, dar și eliminarea gratuităților pentru pensionari. Deocamdată, propunerile nu au fost aprobate.
500.000 de pensionari ar putea pierde transportul gratuit
Dacă măsurile vor fi puse în aplicare, aproximativ 500.000 de pensionari din Capitală ar putea pierde facilitatea de care beneficiază în prezent și ar urma să plătească pentru transportul public. Propunerile vin pe fondul dificultăților financiare tot mai mari cu care se confruntă compania.
Pentru a susține aceste măsuri, reprezentanții STB au comparat tarifele practicate în mai multe orașe din țară, concluzionând că prețurile din București se numără printre cele mai mici. Au făcut comparații și cu alte state membre ale Uniunii Europene, fără să țină însă cont de diferențele de putere de cumpărare, în condițiile în care veniturile românilor rămân mult mai mici decât cele din multe țări europene.
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Aproape o mie de angajați ar putea fi disponibilizați
Administratorii judiciari susțin că tarifele actuale sunt prea mici în raport cu dificultățile financiare ale companiei și cu cheltuielile pe care aceasta trebuie să le acopere. Situația economică a STB este tot mai dificilă, iar compania are în plan ca, până la finalul anului, să disponibilizeze aproape o mie de angajați.
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Până în acest moment, nici majorarea tarifelor, nici eliminarea gratuităților și nici celelalte măsuri propuse de administratorii judiciari nu au fost aprobate.