Publicat 29 nov. 2026, 11:16 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Pensionarii din București ar putea primi o nouă lovitură și ar putea rămâne fără gratuitatea pentru transportul public. Administratorul judiciar al STB a cerut eliminarea facilităților de care beneficiază aproximativ 500.000 de persoane, în contextul dificultăților financiare ale companiei. Și pasagerii obișnuiți ar putea plăti mai mult pentru o călătorie: 5 lei în loc de 3 lei. Detalii are jurnalistul Realitatea PLUS Cristina Petre.

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