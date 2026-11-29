Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 nov. 2026, 12:58

Zeci de autocare cu turiști ajung în weekend la Craiova, atrasă de Târgul de Crăciun care a devenit un adevărat fenomen turistic. Imaginile spectaculoase cu centrul orașului invadat de vizitatori circulă pe rețelele sociale, iar primarul Lia Olguța Vasilescu vorbește despre un aflux de turiști din țară și din străinătate. „Craiova e deja sub asediu și nici nu am intrat în decembrie”, a transmis edilul.

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