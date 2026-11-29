Zeci de autocare cu turiști ajung în weekend la Craiova, atrasă de Târgul de Crăciun care a devenit un adevărat fenomen turistic. Imaginile spectaculoase cu centrul orașului invadat de vizitatori circulă pe rețelele sociale, iar primarul Lia Olguța Vasilescu vorbește despre un aflux de turiști din țară și din străinătate. „Craiova e deja sub asediu și nici nu am intrat în decembrie”, a transmis edilul.
Imaginile postate de edilul Craiovei au devenit în scurt timp virale și demonstrează că un eveniment bine promovat, cu investiții în decoruri, atracții și experiențe pentru vizitatori, poate transforma un oraș într-o destinație turistică de sezon. Târgul de Crăciun din acest an, organizat sub tema „Tărâmul Elfilor”, atrage vizitatori din tot mai multe zone ale țării și din străinătate.
Afluxul de turiști este vizibil mai ales în weekend, când centrul orașului devine extrem de aglomerat, iar imaginile distribuite online surprind amploarea evenimentului.
Craiova, asaltată de turiști din întreaga lume
Grupurile organizate sosesc inclusiv cu autocarele, pentru care municipalitatea a amenajat spații speciale de parcare. Hotelurile au început să se ocupe încă dinaintea deschiderii târgului, iar agențiile de turism au făcut rezervări cu multe luni înainte. Un manager hotelier declara înainte de inaugurare că unitatea sa avea deja un grad de ocupare de 70%, în creștere față de anul precedent.
Potrivit Liei Olguța Vasilescu, dar și a imaginilor postate de edil pe rețelele de socializare, se observă că la eveniment vin și numeroase autocare cu turiști străini, iar la punctul de informare turistică din fața Teatrului Național „Marin Sorescu” au ajuns vizitatori din Olanda, Marea Britanie, Franța, Polonia, Serbia, Africa de Sud și Venezuela.
Record istoric: peste 542.000 de voturi pentru Craiova
Succesul târgului a fost confirmat și în competiția European Best Destinations, unde Craiova a câștigat din nou titlul de „European Best Christmas Market 2026–2027”.
Potrivit datelor anunțate de organizatori și comunicate de Primăria Craiova, târgul a obținut 542.821 de voturi, într-o competiție care a adunat aproape 1,9 milioane de voturi din 176 de țări. Este cel mai mare număr de voturi obținut de o destinație în istoria competițiilor organizate de platformă, începând din 2009.
Pe următoarele poziții s-au clasat Riga, Sofia și Lisabona.
27 de hectare de decoruri și peste două milioane de luminițe
Ediția din 2026 a fost inaugurată pe 13 noiembrie și se desfășoară sub tema „Tărâmul Elfilor”. Târgul ocupă aproximativ 27 de hectare și se extinde în mai multe piețe și zone centrale ale orașului.
Vizitatorii au la dispoziție peste două milioane de beculețe, aproximativ 550 de brazi naturali, un Moș Crăciun de nouă metri, un brad de 21 de metri în interiorul căruia circulă un trenuleț în miniatură, patinoar, roată panoramică și numeroase instalații interactive.
La inaugurare, aproximativ 100.000 de persoane ar fi trecut pragul târgului într-o singură seară, potrivit estimării anunțate de primarul Craiovei.
Evenimentul va rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027, iar organizatorii se așteaptă la un nou record de vizitatori, după ce ediția precedentă ar fi atras peste două milioane de persoane.