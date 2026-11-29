Guvernul schimbă regulile pentru angajările și majorările salariale în companiile de stat. Cine va aproba creșterile de salarii
Guvernul schimbă regulile pentru angajările și majorările salariale în companiile de stat
Angajările și creșterile salariale în companiile de stat vor putea fi aprobate de ministerele care le au în subordine, fără să mai fie necesar un memorandum aprobat de Guvern. Noile reguli se aplică și autorităților locale, în baza unor hotărâri ale consiliilor competente.
Guvernul a modificat procedura prin care companiile de stat pot face angajări și pot majora cheltuielile cu salariile. Noile prevederi permit creșterea numărului de angajați și a fondului de salarii în anumite condiții, cu aprobarea autorității publice tutelare, fără să mai fie necesară o decizie a Executivului prin memorandum.
Modificările au fost introduse prin OUG 47/2026 și vizează operatorii economici care intră sub incidența Ordonanței Guvernului nr. 26/2013. Potrivit noii proceduri, responsabilitatea aprobării acestor măsuri revine ministerelor și celorlalte autorități publice care au în subordine, în coordonare sau în portofoliu respectivele companii.
Cine aprobă angajările și majorările salariale în companiile de stat
Una dintre principalele schimbări aduse de noul act normativ privește instituția care are competența de a aproba creșterea numărului de angajați și a cheltuielilor salariale.
Dacă anterior majorările salariale erau condiționate de aprobarea Guvernului prin memorandum, noua reglementare transferă această responsabilitate către autoritățile publice tutelare. În cazul regiilor autonome și al societăților aflate în subordinea, coordonarea sau autoritatea ministerelor, aprobarea se va face prin ordin al ordonatorului principal de credite.
Astfel, ministerele care gestionează companiile de stat vor putea decide asupra angajărilor și majorărilor salariale, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislație.
OUG 47/2026 stabilește următoarele reguli:
„În anul 2026, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot crește numărul de personal față de cel realizat în anul 2025 și cheltuielile de natură salarială aferente numai ca urmare a dezvoltării activității, cu aprobarea autorității publice tutelare”
Prin urmare, atât angajările suplimentare, cât și majorarea cheltuielilor salariale trebuie să aibă la bază dezvoltarea activității companiei. Aprobarea este acordată de autoritatea publică tutelară, în funcție de instituția în responsabilitatea căreia se află operatorul economic.
Cum se schimbă procedura față de regulile stabilite în 2025
Noua reglementare modifică mecanismul introdus prin OUG 89/2025, în perioada guvernului condus de Ilie Bolojan. Actul normativ anterior prevedea condiții specifice pentru creșterea cheltuielilor salariale în companiile de stat.
Mai exact, majorările puteau fi realizate în limita indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026, pe baza unei analize justificate și numai după obținerea aprobării Guvernului prin memorandum.
Prevederea din OUG 89/2025 era următoarea:
„Pot crește cheltuielile de natură salarială față de nivelul realizat în anul 2025 cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente cu maximul indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026, pe baza unei analize temeinic justificate, după aprobarea de către Guvern prin memorandum”.
Prin noile modificări, procedura de aprobare este diferită. Nu mai este prevăzută condiția obținerii unui memorandum aprobat de Guvern, iar decizia este transferată către autoritatea publică tutelară. De asemenea, mecanismul anterior, care condiționa majorările de o analiză temeinic justificată și de limita indicelui prognozat al creșterii prețurilor, este înlocuit cu prevederea privind dezvoltarea activității operatorului economic.
Ce reguli se aplică ministerelor și autorităților locale
Modificările legislative stabilesc și modalitatea concretă prin care pot fi aprobate creșterile de personal și de cheltuieli salariale, în funcție de instituția care coordonează compania.
Pentru regiile autonome și societățile aflate în subordinea, coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, aprobarea se realizează prin ordin al ordonatorului principal de credite.
În cazul companiilor aflate în responsabilitatea autorităților administrației publice locale, procedura este diferită. Angajările suplimentare și majorările cheltuielilor salariale pot fi aprobate prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale, la propunerea ordonatorului principal de credite.
Astfel, noile prevederi stabilesc două mecanisme de aprobare: ordinul ordonatorului principal de credite pentru companiile aflate în coordonarea autorităților centrale și hotărârea autorității deliberative pentru cele gestionate la nivel local.
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