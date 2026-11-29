Publicat 29 nov. 2026, 15:17 Actualizat 29 nov. 2026, 15:21

Angajările și creșterile salariale în companiile de stat vor putea fi aprobate de ministerele care le au în subordine, fără să mai fie necesar un memorandum aprobat de Guvern. Noile reguli se aplică și autorităților locale, în baza unor hotărâri ale consiliilor competente.

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