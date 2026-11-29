Publicat 29 nov. 2026, 13:14 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Furtuna din București a făcut prăpăd: peste 70 de copaci și panouri publicitare căzute în capitală, peste 100 de intervenții ale pompierilor, acoperiș de bloc doborât de vânt în cartierul București Noi fără victime, copac căzut pe o mașină în sectorul 5 după ce o mașină a derapat din cauza poleiului și a avariat o țeavă de gaze.

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