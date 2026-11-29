Furtuna din București a făcut prăpăd: peste 70 de copaci și panouri publicitare căzute în capitală, peste 100 de intervenții ale pompierilor, acoperiș de bloc doborât de vânt în cartierul București Noi fără victime, copac căzut pe o mașină în sectorul 5 după ce o mașină a derapat din cauza poleiului și a avariat o țeavă de gaze.
Numai în București, 74 de copaci și cinci panouri publicitare au fost doborâte, iar bucăți din clădiri și acoperișuri s-au desprins și au ajuns pe carosabil. În ultimele ore, echipajele de intervenție au fost solicitate în peste 100 de situații.
Vântul a provocat pagube în toate sectorele
Situația este critică în mai multe zone ale Capitalei. Pe Bulevardul Unirii, un copac s-a prăbușit peste o autoutilitară, iar pompierii au intervenit pentru îndepărtarea arborelui. În paralel, alte echipaje au fost trimise la incidente provocate de arborii căzuți și de elementele desprinse de pe clădiri.
Un alt incident grav a avut loc în Sectorul 5, unde o mașină care a derapat din cauza poleiului a lovit puternic un copac. În urma impactului, arborele s-a prăbușit și a avariat o țeavă de gaze, existând riscul producerii unei tragedii.
Acoperișuri desprinse și bucăți de clădiri căzute pe șosea
Vântul puternic a provocat probleme și în Sectorul 3, unde o bucată din acoperișul unei clădiri s-a desprins și a căzut pe carosabil. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea materialelor și pentru eliminarea riscului ca alte elemente să se prăbușească peste pietoni sau mașini.
În cartierul Bucureștii Noi, acoperișul unui bloc a fost pus la pământ de rafalele puternice. Din fericire, în acest caz nu au fost raportate victime.
Pe un alt bulevard principal din Capitală, bucăți dintr-o clădire s-au desprins și au ajuns pe șosea. Circulația a fost oprită și ulterior deviată până când pompierii au reușit să curețe carosabilul.
Peste 100 de intervenții ale pompierilor în București
Bilanțul intervențiilor este unul important: pompierii au avut 128 de misiuni în urma fenomenelor meteorologice, dintre care 74 de copaci și cinci panouri publicitare au fost doborâte în București. Alte intervenții au vizat elemente de construcție desprinse de pe clădiri.
Meteorologii avertizează că vremea severă va continua până pe 2 decembrie. Capitala se află sub avertizare de cod galben de vânt puternic, iar rafalele pot ajunge la 70 de kilometri pe oră.
Pompierii le recomandă oamenilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare, să nu staționeze în apropierea copacilor, stâlpilor sau clădirilor de pe care se pot desprinde elemente de construcție și să fie precauți în timpul deplasărilor.