Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 29 nov. 2026, 18:45

Șoferii care pleacă la drum în minivacanța de 1 Decembrie trebuie să verifice inscripțiile de pe anvelope. Polițiștii avertizează că denumirea „all-season” nu este suficientă, iar lipsa marcajelor acceptate poate atrage amenzi de peste 4.000 de lei.

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