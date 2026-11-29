Șoferii care pleacă la drum în minivacanța de 1 Decembrie trebuie să verifice inscripțiile de pe anvelope. Polițiștii avertizează că denumirea „all-season” nu este suficientă, iar lipsa marcajelor acceptate poate atrage amenzi de peste 4.000 de lei.
Ninsorile au început să afecteze mai multe zone din România, iar vremea nefavorabilă se menține și în minivacanța de 1 Decembrie. Înainte de a pleca la drum, șoferii trebuie să verifice nu doar starea mașinii, ci și inscripțiile de pe anvelope. Poliția Română atrage atenția că lipsa marcajelor obligatorii poate aduce amenzi de până la 4.325 de lei, dar și reținerea certificatului de înmatriculare.
Verificarea este importantă inclusiv pentru cei care au anvelope all-season. Denumirea comercială nu garantează automat că acestea respectă cerințele legale. Contează marcajele înscrise pe cauciucuri, iar șoferii trebuie să se asigure că le au înainte de a circula pe drumuri afectate de condițiile de iarnă.
Ce simboluri trebuie să fie inscripționate pe anvelope
Legislația rutieră din România nu stabilește o dată calendaristică de la care devine obligatorie montarea anvelopelor de iarnă. Obligația apare în funcție de condițiile de drum: șoferii trebuie să aibă anvelope corespunzătoare atunci când circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.
Poliția Română a reamintit că sunt acceptate anvelopele care au unul dintre marcajele M+S, M&S sau M.S.
„Legislația din România nu prevede o dată pentru montarea anvelopelor de iarnă. Obligativitatea apare atunci când circulați pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Atenție! Anvelopele de iarnă sunt acceptate dacă au inscripția M+S, M&S sau M.S”, precizează Poliția Română.
Aceleași cerințe se aplică și în cazul anvelopelor all-season. Dacă acestea poartă unul dintre marcajele menționate de polițiști, sunt considerate corespunzătoare din punct de vedere legal pentru circulația în condiții de iarnă. Simpla inscripție „all-season”, fără unul dintre marcajele acceptate, nu este suficientă.
Amenzi de până la 4.325 de lei și certificat de înmatriculare reținut
Șoferii care circulă fără anvelope corespunzătoare pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei riscă sancțiuni importante. Fapta este considerată contravenție, iar amenda poate ajunge la 4.325 de lei.
Limitele sancțiunii sunt cuprinse între 1.946,25 și 4.325 de lei. Pe lângă amendă, polițiștii rețin și certificatul de înmatriculare al autovehiculului, ceea ce înseamnă că șoferul nu își mai poate continua călătoria în condițiile respective.
Atenție la drumurile spre munte în minivacanța de 1 Decembrie
Condițiile meteo pot fi diferite de la o regiune la alta, iar faptul că în localitatea de plecare nu a nins nu înseamnă că traseul este lipsit de riscuri. Șoferii care intenționează să ajungă în stațiunile montane trebuie să verifice prognoza meteo și starea carosabilului înainte de plecare.
Poliția Română recomandă pregătirea din timp a mașinii și alegerea anvelopelor în funcție de condițiile de drum.
„Recomandarea noastră este să pregătiți autovehiculul din timp și să circulați cu anvelope potrivite pentru condițiile de drum”, transmit reprezentanții instituției.