Șase persoane au fost rănite într-un accident în care au fost implicate două autoturisme și un camion, produs pe DN 1, la ieșirea din Scoreiu spre Brașov. O femeie a rămas prinsă între fiarele mașinii, iar traficul este blocat.
Accident cu trei vehicule pe DN 1, la ieșirea din Scoreiu
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și un camion s-a produs duminică pe DN 1, în județul Sibiu, la ieșirea din localitatea Scoreiu în direcția Brașov. În urma impactului, șase persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar una dintre victime a rămas încarcerată în autoturism.
Printre persoanele implicate în accident se află și o femeie însărcinată. Traficul rutier în zona producerii evenimentului a fost blocat, în timp ce echipele de intervenție au acordat primul ajutor victimelor și au desfășurat operațiunile de salvare.
Mobilizare amplă de echipaje de salvare
La locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje medicale și autospeciale ale pompierilor, inclusiv o unitate de descarcerare, pentru a putea interveni în cazul persoanei blocate în mașină.
„La fața locului sunt mobilizate două ambulanțe SMURD, dintre care una cu medic, două ambulanțe SAJ, o autospecială de descarcerare, una de transport personal și victime multiple și una de stingere”, a declarat locotenent Andreea Ștefan din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu.
Șase răniți au fost transportați la spital
Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, toate cele șase persoane rănite în accident au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului din Sibiu. Trei dintre victime au fost preluate de echipajele SAJ, iar celelalte trei au fost duse la spital de echipele ISU.
„Cele două echipaje SAJ au transportat la UPU Sibiu trei victime: o femeie 29 de ani cu suspiciune fractura membrul inferior, o femeie 29 de ani cu fractură de piramidă nazală și un-bărbat 29 de ani suspiciune fractură membrul superior și traumatism sold. Alte trei victime au fost transportate la UPU Sibiu de către echipajele ISU”, au precizat reprezentanții SAJ Sibiu.
Polițiștii încearcă să stabilească împrejurările accidentului
Polițiștii rutieri au ajuns la locul producerii accidentului și au început cercetările pentru a stabili cum s-a produs coliziunea dintre cele două autoturisme și camion.
Traficul pe DN 1, în zona Scoreiu, este blocat pe durata intervenției și a cercetărilor.