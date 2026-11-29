Publicat 29 nov. 2026, 19:24 Sursă Agerpres

Șase persoane au fost rănite într-un accident în care au fost implicate două autoturisme și un camion, produs pe DN 1, la ieșirea din Scoreiu spre Brașov. O femeie a rămas prinsă între fiarele mașinii, iar traficul este blocat.

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