Circulația pe DEx12 Craiova–Pitești a fost închisă între nodul rutier Albota și Negreni, după un accident grav produs în apropierea kilometrului 80. În coliziune au fost implicate mai multe autovehicule.
Accident cu mai multe autovehicule pe DEx12
Un accident grav produs duminică seara pe drumul expres DEx12 Craiova–Pitești a dus la închiderea circulației pe un tronson al șoselei. Incidentul a avut loc în zona kilometrului 80, iar în coliziune au fost implicate mai multe autovehicule, potrivit informațiilor transmise de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova.
Instituția a anunțat că traficul a fost oprit între nodul rutier Albota și Negreni, fără să precizeze, în comunicarea inițială, dacă accidentul s-a soldat cu victime.
Trafic închis între Albota și Negreni
Măsura a fost luată pentru intervenția echipajelor la locul accidentului și gestionarea situației din zona în care s-a produs coliziunea. DRDP Craiova nu a comunicat deocamdată când va fi redeschisă circulația pe sectorul respectiv al drumului expres.
Potrivit primelor informații făcute publice de reprezentanții instituției, în accident au fost implicate mai multe vehicule. Deocamdată, nu au fost oferite detalii despre numărul persoanelor rănite sau despre împrejurările în care s-a produs impactul.