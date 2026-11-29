Copacii prăbușiți, panourile publicitare desprinse și elementele de construcție căzute au mobilizat pompierii ISU București-Ilfov. În Teleorman, mai multe drumuri naționale sunt blocate sau se circulă cu dificultate din cauza ninsorii și viscolului.
Peste 100 de intervenții ale pompierilor în București și Ilfov
Vremea nefavorabilă a provocat numeroase probleme în Capitală și în județul Ilfov, unde echipajele ISU au fost solicitate să intervină pentru îndepărtarea copacilor căzuți, a elementelor de construcție desprinse și a altor obiecte afectate de fenomenele meteorologice.
Potrivit bilanțului transmis de ISU București-Ilfov, sâmbătă, 29 noiembrie, în intervalul 06:00–20:00, pompierii au gestionat 104 intervenții generate de efectele vremii, dintre care 95 în municipiul București și nouă în județul Ilfov.
În Capitală, echipele de intervenție au acționat pentru îndepărtarea a 51 de copaci căzuți pe carosabil, peste autoturisme sau pe imobile. De asemenea, pompierii au intervenit pentru înlăturarea a trei panouri publicitare și a 39 de elemente de construcție desprinse.
Alte două intervenții au vizat situații în care au fost afectate semafoarele. În urma incidentelor produse de vremea nefavorabilă, 17 autoturisme au fost avariate.
Intervenții și în județul Ilfov
Nici județul Ilfov nu a fost ocolit de probleme. Aici, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea a trei copaci căzuți și a șase elemente de construcție desprinse.
Drumuri blocate și circulație îngreunată în Teleorman din cauza viscolului
Probleme serioase sunt și în județul Teleorman, unde ninsoarea abundentă și viscolul au afectat mai multe drumuri naționale. Zeci de utilaje acționează pentru deszăpezirea șoselelor, iar circulația este blocată sau se desfășoară cu dificultate pe anumite sectoare.
Instituția Prefectului Teleorman a anunțat că echipele de intervenție lucrează pe cinci drumuri naționale afectate de condițiile meteorologice.
Pe DN 65A, pe ruta Turnu Măgurele – Putineiu – Roșiori de Vede, sectorul dintre kilometrii 103 și 112, între Putineiu și Roșiori de Vede, este blocat. Pentru deblocarea acestuia au fost mobilizate o autofreză, o volă, o autobasculantă cu lamă și răspânditor, precum și un utilaj Unimog.
Intervenții au loc și pe DN 65E, pe traseul Furculești – Bogdana – Roșiori de Vede. Pe tronsonul Furculești – Bogdana se acționează cu o volă, o autobasculantă cu lamă și răspânditor și o autofreză. Pe sectorul Roșiori de Vede – Bogdana, unde carosabilul este acoperit de zăpadă, intervin o autobasculantă cu lamă și răspânditor, o volă și un utilaj Unimog.
Pe mai multe drumuri se circulă în condiții de iarnă
Pe DN 51, între Izvoarele și Zimnicea, circulația și intervenția utilajelor se desfășoară pe o singură bandă.
Pe DN 51A, pe ruta Zimnicea – Viișoara – Piatra, utilajele de deszăpezire acționează pe sensul de mers Zimnicea – Viișoara – Suhaia – Piatra.
Totodată, pe DN 5C, între Pietroșani, Bujoru și Zimnicea, echipele folosesc utilaje grele pentru curățarea carosabilului, iar șoferii trebuie să circule în condiții de iarnă.
Prefectura Teleorman a precizat că toate drumurile județene sunt practicabile și că, la momentul informării, nu erau semnalate blocaje sau probleme majore de circulație pe acestea. Există însă două drumuri comunale închise: DC 38 Plosca – Urluiu și DC 41 Peretu – Troianul.
Avertisment pentru șoferii care circulă prin zonele afectate
Autoritățile le recomandă participanților la trafic să evite deplasările care nu sunt urgente pe sectoarele afectate de ninsoare și viscol. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să nu folosească drumurile blocate sau porțiunile pe care echipele de intervenție desfășoară lucrări de deszăpezire.
Cei care trebuie să plece la drum sunt îndemnați să își echipeze corespunzător autovehiculele pentru condiții de iarnă și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și ale echipelor aflate în teren.
În paralel, autoritățile continuă intervențiile pentru deszăpezirea drumurilor și îndepărtarea efectelor produse de vremea nefavorabilă.