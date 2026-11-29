Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 29 nov. 2026, 22:31

Copacii prăbușiți, panourile publicitare desprinse și elementele de construcție căzute au mobilizat pompierii ISU București-Ilfov. În Teleorman, mai multe drumuri naționale sunt blocate sau se circulă cu dificultate din cauza ninsorii și viscolului.

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