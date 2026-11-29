Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 29 nov. 2026, 22:58

Călătorii din Constanța care ascultă muzică, urmăresc videoclipuri sau poartă conversații telefonice cu difuzorul activat la volum deranjant riscă amenzi de până la 500 de lei. Noile sancțiuni au fost aprobate de Consiliul Local.

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