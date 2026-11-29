Călătorii din Constanța care ascultă muzică, urmăresc videoclipuri sau poartă conversații telefonice cu difuzorul activat la volum deranjant riscă amenzi de până la 500 de lei. Noile sancțiuni au fost aprobate de Consiliul Local.
Amenzi de până la 500 de lei pentru comportamentul deranjant în autobuze
Constanța devine primul oraș din România care introduce sancțiuni pentru călătorii care vorbesc la telefon pe speaker în mijloacele de transport în comun sau îi deranjează pe ceilalți pasageri prin redarea muzicii și a videoclipurilor la volum ridicat.
Noile prevederi permit aplicarea unor amenzi cuprinse între 150 și 500 de lei pentru comportamentele care afectează confortul celorlalți călători.
Modificările regulamentului serviciului public de transport au fost aprobate în ședința Consiliului Local Constanța din 26 noiembrie 2026. Acestea sunt incluse în Hotărârea nr. 352/2026, care vizează modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane către operatorul CT BUS.
Ce comportamente sunt interzise în autobuzele din Constanța
Potrivit documentului adoptat de Consiliul Local, călătorii nu mai au voie să asculte muzică sau să redea materiale audio și video prin difuzoarele dispozitivelor electronice atunci când volumul îi deranjează pe ceilalți pasageri.
Aceeași regulă se aplică și convorbirilor telefonice purtate cu difuzorul activat. Astfel, folosirea funcției speaker în autobuz poate atrage o sancțiune dacă modul în care este purtată conversația afectează confortul celor din jur.
Regulamentul precizează că sunt vizate situațiile în care volumul sau modul de desfășurare a acestor activități este „de natură să deranjeze ceilalți călători”.
Sancțiunile prevăzute pentru aceste comportamente sunt cuprinse între 150 și 500 de lei.