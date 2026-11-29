Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 29 nov. 2026, 22:39

O distracție periculoasă s-a încheiat tragic în județul Dolj. Un băiat de 16 ani s-a dezechilibrat în timpul unei manevre și s-a izbit cu capul de un stâlp. Tânărul care conducea autoturismul a fost reținut.

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