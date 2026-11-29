O distracție periculoasă s-a încheiat tragic în județul Dolj. Un băiat de 16 ani s-a dezechilibrat în timpul unei manevre și s-a izbit cu capul de un stâlp. Tânărul care conducea autoturismul a fost reținut.
Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața în urma unui accident produs în județul Dolj, după ce a fost tractat pe o anvelopă auto legată cu o funie de un autoturism. La volan se afla un tânăr de 21 de ani, care nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Potrivit polițiștilor, tânărul din comuna Ciupercenii Noi conducea autoturismul pe strada Zootehniei și îl tracta pe băiatul de 16 ani, din comuna Poiana Mare, aflat pe anvelopa prinsă cu o funie de mașină.
Accidentul s-a produs în momentul în care șoferul a ajuns la intersecția cu strada Cerbului și a efectuat un viraj la stânga. Adolescentul s-a dezechilibrat, a ieșit de pe carosabil și s-a lovit cu capul de un stâlp.
Băiatul nu a mai putut fi salvat
Polițiștii au descris împrejurările în care s-a produs accidentul:
„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, care au stabilit faptul că un tânăr, de 21 de ani, din comuna Ciupercenii Noi, în timp ce conducea un autoturism pe strada Zootehniei, ar fi tractat un minor, de 16 ani, din comuna Poiana Mare pe o anvelopă auto legată cu o funie de autoturism, iar la intersecţia cu strada Cerbului, la efectuarea virajului la stânga, minorul de 16 ani s-a dezechilibrat, părăsind partea carosabilă controlul asupra direcţiei de deplasare, părăsind partea carosabilă şi lovindu-se cu capul de un stâlp”, au transmis poliţiştii.
Adolescentul a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă, în ciuda eforturilor depuse, medicii nu au mai putut să îi salveze viața.
Șoferul nu avea permis de conducere și a fost reținut
În urma verificărilor, polițiștii au constatat că tânărul de 21 de ani nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.
Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
Tânărul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat, care va decide cu privire la luarea unei măsuri preventive.