Accident grav pe Șoseaua Kiseleff din București. Un pieton a murit, iar un motociclist este în stare gravă

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 14 oct. 2026, 15:42

Un pieton și-a pierdut viața, iar un motociclist a fost grav rănit în urma unui accident rutier produs miercuri după-amiază pe Șoseaua Kiseleff din București. Circulația în zonă a fost restricționată, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragediei.

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