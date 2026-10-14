Accident grav pe Șoseaua Kiseleff din București. Un pieton a murit, iar un motociclist este în stare gravă

Un pieton și-a pierdut viața, iar un motociclist a fost grav rănit în urma unui accident rutier produs miercuri după-amiază pe Șoseaua Kiseleff din București. Circulația în zonă a fost restricționată, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragediei.
Accidentul s-a produs în jurul orei 14:20, după ce un motociclist care circula pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff d a surprins și accidentat un pieton, potrivit unui comunicat al Brigăzii de Poliție Rutieră București.
„Din primele informații, conducătorul unei motociclete, în vârstă de 31 de ani, care se deplasa pe Şos. Pavel D. Kiseleff, dinspre Str. Arh. Ion Mincu către Piața Victoriei, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi accidentat un pieton. În urma accidentului de circulație, pietonul în vârstă de aproximativ 50 de ani şi-a pierdut viața”, a transmis Brigada Rutieră București.
În urma impactului, bărbatul lovit, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a intrat în stop cardio-respirator. Echipajele medicale sosite la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare, însă acestea au fost fără succes, fiind declarat decesul victimei.
Motociclistul a fost grav rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență.
Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră, conducătorul motocicletei nu a putut fi testat la fața locului cu aparatura din dotare din cauza stării sale medicale.
În urma accidentului, traficul rutier a fost parțial blocat pe Șoseaua Kiseleff, pe sensul dinspre strada Arhitect Ion Mincu către strada Monetăriei.