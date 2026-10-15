Trafic restricționat pe Valea Oltului, după un accident pe DN 7. Un TIR a lovit parapetul unui viaduct și a rămas blocat pe șosea

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 oct. 2026, 21:06

Circulația rutieră pe DN 7, pe Valea Oltului, se desfășoară cu dificultate după ce un autotractor cu semiremorcă a lovit parapetul de protecție al unui viaduct din apropierea localității Câineni. În urma impactului, rezervorul de combustibil al vehiculului a fost avariat, iar autovehiculul a rămas blocat pe carosabil. Traficul este dirijat de polițiști și se desfășoară alternativ, pe un singur sens de mers.

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