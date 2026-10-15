Trafic restricționat pe Valea Oltului, după un accident pe DN 7. Un TIR a lovit parapetul unui viaduct și a rămas blocat pe șosea

Circulația rutieră pe DN 7, pe Valea Oltului, se desfășoară cu dificultate după ce un autotractor cu semiremorcă a lovit parapetul de protecție al unui viaduct din apropierea localității Câineni. În urma impactului, rezervorul de combustibil al vehiculului a fost avariat, iar autovehiculul a rămas blocat pe carosabil. Traficul este dirijat de polițiști și se desfășoară alternativ, pe un singur sens de mers.
Incidentul rutier s-a produs joi seară, pe unul dintre cele mai circulate drumuri care traversează Valea Oltului. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, intervenția echipelor de specialitate este necesară pentru îndepărtarea autotractorului și reluarea circulației în condiții normale.
Accident pe Valea Oltului. Un autotractor a lovit parapetul unui viaduct
Autotractorul care tracta o semiremorcă a intrat în parapetul de protecție de pe viaductul situat în zona localității Câineni. În urma coliziunii, rezervorul de combustibil a fost avariat, iar vehiculul nu și-a mai putut continua deplasarea, rămânând imobilizat pe șosea.
Reprezentanții DRDP Craiova au anunțat că incidentul a afectat traficul rutier pe DN 7, circulația fiind restricționată pe un singur sens.
„Circulație restricționată pe un sens de mers pe DN 7, Valea Oltului! Pe viaductul din zona localității Câineni, traficul rutier se desfășoară îngreunat, în urma unui eveniment rutier în care a fost implicat un autotractor cu semiremorcă”, au transmis drumarii.
Fierul beton transportat a lovit cabina autotractorului
Impactul a provocat și deplasarea încărcăturii transportate. Fierul beton aflat în semiremorcă a depășit gabaritul remorcii și a lovit cabina autotractorului, potrivit informațiilor comunicate de administratorul drumului.
În aceste condiții, intervenția pentru eliberarea carosabilului necesită tractarea vehiculului avariat. Până la finalizarea operațiunilor, polițiștii rutieri dirijează circulația, iar șoferii trebuie să se aștepte la întârzieri pe acest tronson al DN 7.
Cât timp va fi afectat traficul pe DN 7
Pentru scoaterea autotractorului de pe șosea este așteptată intervenția unui autoremorcher. Potrivit estimărilor transmise de drumari, operațiunea ar putea dura aproximativ trei ore.
Restricțiile vor fi menținute pe durata intervenției, iar reluarea circulației în condiții normale depinde de îndepărtarea vehiculului și de eliberarea carosabilului.
Șoferii care tranzitează Valea Oltului sunt sfătuiți să circule cu prudență, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să ia în calcul posibile întârzieri în zona localității Câineni.