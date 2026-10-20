Asfalt surpat pe bulevardul Mareșal Averescu din București. Mașinile sunt deviate pe linia de tramvai

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 oct. 2026, 16:37

Traficul rutier a fost restricționat pe bulevardul Mareșal Alexandru Averescu din București, după ce o porțiune de carosabil s-a surpat în zona unei magistrale de termoficare. Pentru remedierea problemei, șoferii care circulă dinspre bulevardul Ion Mihalache către bulevardul Mărăști sunt direcționați pe linia de tramvai, potrivit Brigăzii Rutiere.

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