Asfalt surpat pe bulevardul Mareșal Averescu din București. Mașinile sunt deviate pe linia de tramvai

Traficul rutier a fost restricționat pe bulevardul Mareșal Alexandru Averescu din București, după ce o porțiune de carosabil s-a surpat în zona unei magistrale de termoficare. Pentru remedierea problemei, șoferii care circulă dinspre bulevardul Ion Mihalache către bulevardul Mărăști sunt direcționați pe linia de tramvai, potrivit Brigăzii Rutiere.
Restricții de circulație pe bulevardul Mareșal Averescu
O surpare apărută pe bulevardul Mareșal Alexandru Averescu a dus la instituirea unor restricții de trafic, începând de marți. Incidentul s-a produs pe traseul unei magistrale de termoficare, prin care sunt transportate agentul termic și apa caldă.
Pentru ca echipele responsabile să poată interveni și să remedieze problema, circulația autovehiculelor a fost reorganizată pe sensul de mers dinspre bulevardul Ion Mihalache către bulevardul Mărăști.
Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră, traficul este deviat pe linia de tramvai pe durata lucrărilor necesare pentru remedierea surpării.
Recomandările polițiștilor pentru șoferi
Brigada Rutieră le recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită în zona în care au fost instituite restricțiile și să respecte regulile de circulație adaptate condițiilor temporare.
Polițiștii atrag atenția asupra importanței păstrării unei distanțe suficiente față de vehiculul din față, astfel încât frânarea să poată fi efectuată în siguranță.
De asemenea, șoferii trebuie să respecte indicatoarele și marcajele temporare instalate în zonă, precum și semnalele și indicațiile agenților de poliție rutieră.
Trafic modificat până la remedierea carosabilului
Deviația de pe bulevardul Mareșal Alexandru Averescu este necesară pentru desfășurarea intervențiilor la porțiunea de drum afectată. Conducătorii auto care tranzitează zona trebuie să țină cont de modificarea temporară a circulației și să conducă atent, pentru a evita incidentele.
Brigada Rutieră nu a precizat, în informarea citată, cât vor dura restricțiile sau când va fi reluată circulația în condiții normale.
„În vederea remedierii unei surpări din partea carosabilă de pe traseul magistralei de termoficare, începând de marţi au fost instituite restricţii de trafic pe bulevardul Mareşal Alexandru Averescu, sensul de mers dinspre bulevardul Ion Mihalache către bulevardul Mărăşti, traficul fiind deviat pe linia de tramvai”, a anunțat Brigada Rutieră.