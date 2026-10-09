Șoferul turc care a intrat cu TIR-ul în benzinărie, arestat preventiv. Ce alcoolemie au indicat testele

Șoferul turc în vârstă de 58 de ani, care a provocat un accident pe DN 7, în zona Călimănești, după ce a intrat cu autocamionul într-o benzinărie și a avariat o pompă de carburant, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit polițiștilor, testarea efectuată la spital a indicat o concentrație de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Șoferul turc, arestat preventiv pentru 30 de zile
Bărbatul a ajuns în arestul Poliției Județene Vâlcea, după ce judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea formulată de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, pe numele șoferului a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Anterior, cetățeanul turc fusese reținut pentru 24 de ore, după ce anchetatorii au stabilit că acesta consumase alcool înainte de a se urca la volan.
Ce valoare a indicat etilotestul
Testarea conducătorului auto nu a putut fi efectuată imediat după producerea accidentului, deoarece acesta era rănit și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
Ulterior, la unitatea medicală, polițiștii au reușit să îl testeze cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat, conform informațiilor transmise de IPJ Vâlcea.
Valoarea înregistrată a stat la baza măsurilor luate de polițiști în cadrul anchetei privind circumstanțele producerii accidentului.
Cum s-a produs accidentul de pe Valea Oltului
Potrivit primelor verificări, șoferul turc conducea un autocamion fără încărcătură pe DN 7, în afara localității Călimănești.
La un moment dat, bărbatul ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers. Autocamionul ar fi lovit mai multe elemente de infrastructură rutieră, după care a intrat în incinta unei benzinării și a avariat o pompă de alimentare cu carburant.
În urma impactului, conducătorul auto a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.
Împrejurările exacte în care s-a produs accidentul sunt analizate de polițiști.
Zona benzinăriei a fost evacuată pe o rază de 200 de metri
Având în vedere că accidentul s-a produs într-o stație de alimentare cu carburant, autoritățile au luat măsuri pentru protejarea persoanelor aflate în apropiere.
Polițiștii au dispus evacuarea zonei pe o rază de 200 de metri, pentru a reduce riscurile în urma impactului cu infrastructura benzinăriei.
Stația de alimentare se află pe DN 7, la ieșirea din Călimănești, pe unul dintre cele mai circulate trasee din zonă.
Ancheta continuă după accidentul de pe DN 7
După producerea evenimentului rutier, polițiștii au efectuat verificări pentru a stabili modul în care s-a produs coliziunea și circumstanțele în care șoferul a pierdut controlul autocamionului.
Măsura arestării preventive pentru 30 de zile a fost dispusă de judecătorul de drepturi și libertăți, la solicitarea procurorului de caz.