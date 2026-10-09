Șoferul turc care a intrat cu TIR-ul în benzinărie, arestat preventiv. Ce alcoolemie au indicat testele

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 oct. 2026, 17:08

Șoferul turc în vârstă de 58 de ani, care a provocat un accident pe DN 7, în zona Călimănești, după ce a intrat cu autocamionul într-o benzinărie și a avariat o pompă de carburant, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit polițiștilor, testarea efectuată la spital a indicat o concentrație de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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