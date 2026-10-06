Accident grav într-o benzinărie de pe Valea Oltului. Șoferul unui autocamion, încarcerat în cabină. Trafic blocat pe DN 7

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 6 oct. 2026, 14:42

Un accident rutier s-a produs marți, într-o stație de alimentare cu carburant situată pe DN 7, la ieșirea din Călimănești, județul Vâlcea. Un autocamion a avariat o pompă de carburant, provocând scurgeri importante de combustibil, iar autoritățile au decis evacuarea tuturor persoanelor aflate pe o rază de 200 de metri.

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