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Accident grav într-o benzinărie de pe Valea Oltului. Șoferul unui autocamion, încarcerat în cabină. Trafic blocat pe DN 7

FOTO: IPJ Vâlcea

FOTO: IPJ Vâlcea

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 6 oct. 2026, 14:42

Un accident rutier s-a produs marți, într-o stație de alimentare cu carburant situată pe DN 7, la ieșirea din Călimănești, județul Vâlcea. Un autocamion a avariat o pompă de carburant, provocând scurgeri importante de combustibil, iar autoritățile au decis evacuarea tuturor persoanelor aflate pe o rază de 200 de metri.

Camionul a avariat pompa de carburant

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, circulația este oprită pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, în dreptul localității Călimănești, pentru desfășurarea intervenției.

Accidentul s-a produs în timpul unei manevre efectuate de autocamion în incinta stației de alimentare. În urma impactului, pompa de carburant a fost avariată, iar cantitatea mare de combustibil scursă a determinat intervenția unor echipaje specializate.

Șoferul autocamionului frigorific a rămas încarcerat în cabină, motiv pentru care salvatorii intervin pentru extragerea acestuia, în paralel cu asigurarea măsurilor pentru prevenirea și stingerea unui eventual incendiu.

La locul accidentului au fost mobilizate forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o autospecială CBRN și o ambulanță SAJ. La intervenție participă și polițiști.

tir in benzinarie

Oamenii din zonă, evacuați pe o rază de 200 de metri

”Pentru siguranța lor, până la finalizarea operațiunilor specifice, au fost evacuați toți cetățenii pe o rază de 200 de metri”, au transmis pompierii.

În accident a fost implicat un singur autocamion. La fața locului au fost surprinse și imagini cu un autoturism avariat.

Autoritățile estimează că traficul pe DN 7 ar putea fi reluat după ora 15:30, în funcție de evoluția intervenției.

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