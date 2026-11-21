Pacienta de 68 de ani care a căzut vineri seară de la primul etaj al Secției de Neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a murit sâmbătă dimineață, 21 noiembrie. Femeia fusese internată în stare gravă la Terapie Intensivă, unde medicii au încercat ore întregi să îi salveze viața. Decesul a fost înregistrat la ora 07:25, potrivit reprezentanților unității medicale.
Tragedia s-a produs la câteva ore după ce femeia a căzut de la etajul clădirii în care era internată. Incidentul a avut loc vineri, 20 noiembrie, în jurul orei 20:30, iar pacienta a fost preluată imediat de personalul medical și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe. Din cauza leziunilor suferite, aceasta a fost ulterior transferată la Secția de Anestezie și Terapie Intensivă.
Pacienta de 68 de ani a murit la Terapie Intensivă, la ora 07:25
Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu au confirmat sâmbătă dimineață că femeia nu a supraviețuit, în ciuda intervențiilor medicale, conform OradeSibiu.ro.
Medicii au încercat să o stabilizeze pe parcursul nopții, însă rănile provocate de cădere au fost prea grave. Decesul a fost declarat la ora 07:25, în secția ATI.
Poliția cercetează împrejurările în care femeia a căzut de la etaj
Incidentul s-a produs vineri seară, în clădirea Secției de Neurologie a Spitalului Județean Sibiu. După ce pacienta a căzut de la etajul unității medicale, la fața locului au ajuns și polițiștii, care au început verificările pentru a stabili circumstanțele producerii incidentului. Potrivit informațiilor transmise inițial de spital, femeia a fost evaluată în Unitatea de Primiri Urgențe, unde medicii au efectuat investigații pentru stabilirea leziunilor. Ulterior, starea sa a impus transferul la Terapie Intensivă. Conducerea Spitalului Județean Sibiu și-a exprimat regretul pentru decesul pacientei și a transmis condoleanțe familiei. Cercetările privind împrejurările în care femeia a căzut de la etaj sunt în desfășurare.