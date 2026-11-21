Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 nov. 2026, 10:43

Pacienta de 68 de ani care a căzut vineri seară de la primul etaj al Secției de Neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a murit sâmbătă dimineață, 21 noiembrie. Femeia fusese internată în stare gravă la Terapie Intensivă, unde medicii au încercat ore întregi să îi salveze viața. Decesul a fost înregistrat la ora 07:25, potrivit reprezentanților unității medicale.

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