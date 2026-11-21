Un tânăr de 26 de ani din județul Neamț a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi furat un taxi și ar fi provocat un accident rutier. Bărbatul l-a convins pe taximetrist să intre într-un supermarket pentru a-i cumpăra țigări, apoi a profitat de faptul că acesta lăsase cheia în contact și a plecat cu mașina. În autoturism se afla și o adolescentă de numai 14 ani. Cursa s-a încheiat după ce tânărul, care nu avea permis de conducere, a pierdut controlul volanului și a lovit mai multe obiecte aflate pe marginea drumului.
Incidentul s-a petrecut miercuri seară, 18 noiembrie, în orașul Târgu-Neamț. În jurul orei 21:49, polițiștii au fost sesizați prin 112 despre producerea unui accident rutier pe strada Mărășești. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că autoturismul implicat în accident fusese luat fără acordul taximetristului.
A profitat că taximetristul plecase după țigări și a fugit cu mașina
Potrivit IPJ Neamț, tânărul se afla într-un taxi împreună cu o fată de 14 ani, când i-a cerut șoferului să oprească la un supermarket pentru a cumpăra produse din tutun. Taximetristul a acceptat și a coborât din autoturism, lăsând cheia în contact. Profitând de absența acestuia, pasagerul s-ar fi urcat la volan și ar fi plecat cu mașina, fără să îi ceară permisiunea proprietarului.
A lovit un stâlp, mai multe bănci și colțul unei clădiri. Tânărul nu avea permis
După ce a plecat cu taxiul, tânărul a ajuns pe strada Mărășești, unde a pierdut controlul direcției de mers. Autoturismul a lovit un indicator rutier, mai multe bănci din lemn, un stâlp din beton și colțul unui imobil. În ciuda impactului, nici tânărul de 26 de ani, nici adolescenta care se afla în mașină nu au suferit răni, potrivit informațiilor transmise de polițiști. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.
După impact, bărbatul a părăsit locul accidentului, însă a fost identificat și găsit ulterior de oamenii legii. Verificările au arătat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui autovehicul fără permis, furt în scop de folosință și distrugere. Tânărul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar vineri, 20 noiembrie, Judecătoria Târgu-Neamț a dispus, conform informațiilor transmise, arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.