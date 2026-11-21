Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 nov. 2026, 09:25

Un tânăr de 26 de ani din județul Neamț a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi furat un taxi și ar fi provocat un accident rutier. Bărbatul l-a convins pe taximetrist să intre într-un supermarket pentru a-i cumpăra țigări, apoi a profitat de faptul că acesta lăsase cheia în contact și a plecat cu mașina. În autoturism se afla și o adolescentă de numai 14 ani. Cursa s-a încheiat după ce tânărul, care nu avea permis de conducere, a pierdut controlul volanului și a lovit mai multe obiecte aflate pe marginea drumului.

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