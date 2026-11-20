Vântul puternic a provocat pagube în 81 de localități din 24 de județe și în municipiul București, în intervalul 19 noiembrie, ora 08:00 – 20 noiembrie, ora 08:00. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea copacilor și stâlpilor de electricitate prăbușiți, dar și pentru înlăturarea unor elemente de construcție desprinse de pe acoperișuri. Cinci autovehicule au fost avariate, însă nu au fost înregistrate victime.
Potrivit bilanțului transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), efectele fenomenelor meteorologice au fost raportate în 81 de localități din județele Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea și Vrancea, precum și în Capitală.
Copac căzut peste mașină în Bacău (foto: DSU / Facebook)
Echipajele au mai acționat pentru evacuarea apei din trei curți și dintr-un beci. În ciuda pagubelor materiale, autoritățile au precizat că nu au fost raportate persoane rănite sau decese provocate de fenomenele meteo.
Trafic închis Harghita în urma prăbușirii unui copac pe carosabil (foto: DRPD Brașov)
La momentul transmiterii bilanțului, pompierii se aflau în continuare pe teren pentru îndepărtarea arborilor prăbușiți pe drumuri, în județele Caraș-Severin, Harghita, Neamț, Sibiu și Tulcea.
IGSU a precizat că nu existau persoane blocate și nici urgențe medicale care să nu poată fi gestionate din cauza condițiilor meteorologice.
Pompierii au salvat 19 persoane în ultimele 24 de ore
Pe lângă intervențiile generate de vântul puternic, pompierii au avut o activitate intensă la nivel național. În același interval, aceștia au acționat pentru stingerea a 40 de incendii și au acordat primul ajutor în urma a aproximativ 1.400 de solicitări din partea populației.
Totodată, salvatorii au desfășurat 220 de misiuni pentru protecția comunităților și a bunurilor acestora. În timpul intervențiilor, 19 persoane aflate în situații critice au fost salvate.
Recomandările pompierilor pentru populație
Avertizările meteorologice privind intensificările puternice ale vântului erau încă în vigoare la momentul raportării. Pompierii le recomandă oamenilor să ia măsuri de precauție pentru a evita accidentele și pagubele.
Autoritățile îi sfătuiesc pe cetățeni să fixeze obiectele din curți și balcoane care ar putea fi luate de vânt și să închidă bine ușile și ferestrele. De asemenea, este important să păstreze distanța față de copaci, stâlpi de electricitate, panouri publicitare și alte structuri care pot fi doborâte de rafale.
Cablurile electrice căzute la pământ nu trebuie atinse, iar orice situație periculoasă trebuie anunțată autorităților. În perioadele cu vânt puternic, sunt recomandate limitarea activităților în aer liber și evitarea lucrului la înălțime.
Pompierii recomandă și renunțarea la deplasările pe traseele montane, în special pe creste. Persoanele care se află deja la munte sunt sfătuite să se adăpostească în cabane sau în alte spații sigure până la ameliorarea vremii. Înainte de plecare, turiștii trebuie să verifice dacă instalațiile de transport pe cablu funcționează, deoarece telecabinele și telescaunele pot fi oprite din cauza vântului.
În cazul producerii unei situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze numărul 112 și să urmărească informările oficiale ale autorităților. Recomandările pentru situații de vreme extremă sunt disponibile și pe platformaFiipregătit.ro, precum și prin aplicația mobilă DSU.