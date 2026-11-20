Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 20 nov. 2026, 09:46

Vântul puternic a provocat pagube în 81 de localități din 24 de județe și în municipiul București, în intervalul 19 noiembrie, ora 08:00 – 20 noiembrie, ora 08:00. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea copacilor și stâlpilor de electricitate prăbușiți, dar și pentru înlăturarea unor elemente de construcție desprinse de pe acoperișuri. Cinci autovehicule au fost avariate, însă nu au fost înregistrate victime.

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