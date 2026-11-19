Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 nov. 2026, 18:38

Un medic din județul Dolj este cercetat într-un dosar de corupție, fiind suspectat că ar fi primit bani de la 32 de persoane pentru a emite sau modifica decizii medicale privind capacitatea de muncă. În aceeași anchetă este vizată și o asistentă medicală, acuzată că l-ar fi ajutat pe doctor să primească sumele respective și că ar fi participat la efectuarea unor evaluări medicale.

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