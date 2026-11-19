Un medic din județul Dolj este cercetat într-un dosar de corupție, fiind suspectat că ar fi primit bani de la 32 de persoane pentru a emite sau modifica decizii medicale privind capacitatea de muncă. În aceeași anchetă este vizată și o asistentă medicală, acuzată că l-ar fi ajutat pe doctor să primească sumele respective și că ar fi participat la efectuarea unor evaluări medicale.
Procurorii au dispus cercetarea celor doi sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, după ce inițial au fost reținuți pentru 24 de ore. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat bani în lei, euro și lire sterline.
Medicul ar fi primit bani de la 32 de persoane pentru decizii medicale
Potrivit informațiilor transmise joi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, cercetările vizează presupuse fapte de luare de mită și complicitate la luare de mită, comise în legătură cu activitatea de evaluare a capacității de muncă.
Anchetatorii susțin că, în intervalul 14 iulie - 7 septembrie 2026, medicul A.M.B., medic primar în cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă - Cabinetul de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă nr. 77 din Craiova, ar fi încasat în mod repetat sume de bani de la persoane care aveau nevoie de evaluări medicale.
Mai exact, acesta ar fi primit bani pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu referitoare la stabilirea capacității de muncă, precum și pentru emiterea sau revizuirea deciziilor medicale.
În total, procurorii au identificat 32 de persoane de la care medicul ar fi primit bani fără drept. Acesta este cercetat pentru 32 de infracțiuni de luare de mită.
O asistentă medicală ar fi participat la schema de corupție
În același dosar este anchetată și o asistentă medicală, despre care procurorii susțin că ar fi contribuit în mod intenționat la desfășurarea activităților ilegale.
Conform anchetatorilor, femeia nu s-ar fi limitat doar la susținerea modului de lucru al medicului, ci ar fi acceptat și primit o parte din banii colectați de acesta.
De asemenea, asistenta ar fi participat activ la procedurile de emitere și revizuire a deciziilor medicale pentru persoanele care i-ar fi oferit medicului diferite sume de bani.
Femeia este cercetată pentru 10 infracțiuni de complicitate la luare de mită.
Percheziții în Craiova. Ce sume de bani au găsit procurorii
În cadrul anchetei, polițiștii și procurorii au efectuat percheziții, inclusiv la sediul unui cabinet medical din Craiova.
Cu această ocazie, anchetatorii au descoperit și au ridicat mai multe sume de bani, în trei monede diferite:
- 19.300 de lei;
- 6.915 euro;
- 540 de lire sterline.
Banii au fost ridicați în cadrul cercetărilor, urmând ca proveniența și legătura acestora cu presupusele fapte să fie stabilite de anchetatori.
Medicul și asistenta, cercetați sub control judiciar
După administrarea probelor, cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, procurorii au dispus luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele, precum și pentru clarificarea implicării fiecărei persoane în mecanismul presupus de procurori.